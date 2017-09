S tem, betonom, ni načeloma seveda nič narobe, v konkretnem primeru pa med drugim pomeni, da bo Murska Sobota čez dve leti »varna« pred težkim tovornim tranzitom in da bo že v naslednjih nekaj mesecih Prekmurje dobilo približno 200 storitvenih delovnih mest. In kdove, nemara so meščani in okoličani potrebovali tudi novo trgovino. Čeprav rast potrošnje gospodinjstev, kakor je mogoče razbrati iz uradne statistike, letos ni več tolikšna kot lani, temveč se umirja, s čimer se manjša njen prispevek h gospodarski rasti.

Ljudje ostajajo previdni. Izdatki za zasebno potrošnj