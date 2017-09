Danes ZDA govorijo zelo glasno in tudi (lahko) opletajo z najdaljšim kolom. Nekakšna gromovniška diplomacija, ki njim samim res prinaša vse slabše rezultate, izgubo avtoritete in predvsem ugleda, ki so ga uživale – ne vselej upravičeno – kot svetilnik in varuh svoboščin in demokracije. Le inercija, ob razpadu bipolarnega sveta poimenovana »pax americana«, je opravičilo, da se h gromovništvu naenkrat zatekajo skorajda vsi, četudi nimajo palic, s katerimi bi ga podprli v svojih pravičnih, interesnih ali katerih koli že drugih željah in zahtevah. A če mislijo, da je trdna pa