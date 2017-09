V državi, v kateri so politiki bolj ali manj obsedeni z nespametnim brexitom, zadnje čase bolj malo govorijo o vsakdanjih problemih ljudi, ki jim je brexit zadnja skrb, ker se dan za dnem ukvarjajo z vprašanjem, kaj bodo jutri dali na krožnik. Konservativna premierka Theresa May, ki je ob prihodu na oblast, na kateri je na zelo majavem stolčku, veliko govorila o družbenih krivicah, je v najnovejšem govoru govorila predvsem o pobrexitski graditvi globalne Britanije. Krivice v družbi je odpravila z besedami »krivice, ki še obstajajo v Združenem kraljestvu«.

Največja krivica je lakota Največjo krivico, lakoto, najbolj kaže razcvet »bank« s podarjeno hrano, po katero prihajajo tudi redno zaposleni Britanci, ki tako slabo zaslužijo, da pravijo, da morajo biti pri nakupih živil zelo domiselni, da preživijo. Nikjer v državi ni toliko lakote, kot na območjih nekdanjih že dolgo zaprtih premogovnikov, posebno na severu Anglije. V šestnajstih nekdanjih premogovniških delih Britanije živi 5,5 milijona Britancev (dvanajstina otoškega prebivalstva), od katerih se jih kar 440.000 razglaša za invalidne. Vlade v Londonu, posebej konservativne, so na rudarje in njihove potomce po zaprtju premogovnikov pozabile. Prepustile so jih usodi. »Ljudje stradajo: podeželsko življenje ob britanskih zapuščenih premogovnikih« je časopisni naslov, ki ga ob koncu drugega desetletja tretjega tisočletja ne bi pričakoval v sodobni Britaniji, v kateri se najbogatejši valjajo v milijonih, pa tudi milijardah.

Kronična revščina Izstopajoči primer propadanja nekdanjih cvetočih rudarskih skupnosti v Britaniji je mestece Horden v grofiji Durham v Angliji, ki je postala ena izmed najrevnejših v državi. Kraj, ki je bil nekoč rudarjem v ponos, je začel propadati kmalu po letu 1987 (na oblasti je bila železna lady, Margaret Thatcher, ki je surovo obračunala s stavkajočimi rudarji in v Britaniji položila temelje agresivnega ekonomskega neoliberalizma), ko so zaprli lokalni premogovnik. Horden je postal nevaren kraj, v katerem imajo glavno besedo agresivni preprodajalci mamil in kriminalci vseh vrst, zaradi katerih se mnogi prebivalci pri belem dnevu ne upajo zapustiti svojih osiromašenih domov, v katerih živijo od socialne podpore; številnim pa so jo oblasti ukinile ali zmanjšale. Postal je kraj kronične revščine in lakote. Ko so konec avgusta v tem mestecu, v katerem je samo trinajst ulic, ki nimajo imen, ampak samo številke, odprli »dom krajanov« z imenom Hub House (hub je središče nečesa, house je hiša), je očitno več dni sameval. »Krajani« so ga samo opazovali z varne razdalje.

Samota Paula Snowdon, ki vodi ta dom, je v pogovoru za dnevnik Guardian dejala, da vanj zdaj prihajajo podhranjene družine, ki prosijo za hrano. »Večino, ki prihaja k nam, so oblasti kaznovale z ukinitvijo ali zmanjšanjem socialne podpore. Večina, ki prihaja k nam, je sestradana.« Ukinitev ali zmanjšanje socialne podpore je aktualna konservativna vlada uvedla za vse Britance, odvisne od socialne podpore, ki »ne držijo besede«. Najpogostejši razlogi za to »kazen« so: prejemnik ne naredi dovolj za to, da bi našel službo; prejemnik zamuja na pogovor o zaposlitvi ali ne pride na pogovor, ki ga organizira državni center za iskanje službe; prejemnik ne pride na dogovorjeni sestanek v center za iskanje službe in prejemnik ne sodeluje v dogovorjenem programu za zaposlitev ali usposabljanje. Velik problem številnih ljudi v Hordenu je strah pred komuniciranjem z drugimi ljudmi. Počutijo se pozabljene. 85 odstotkov jih ima duševne težave. V novi dom krajanov prihajajo ljudje, ki dolgo, od več dni do več tednov, niso spregovorili niti besede z drugim človekom. Njihov problem je samota, ki je sramota za sodobno Britanijo.