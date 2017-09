V torek prihodnji teden odpira vrata Mednarodni obrtni sejem v Celju, na katerem se bo do 17. septembra zvrstilo veliko dogodkov. Razdeljen bo na pet sklopov, in sicer gradnjo in obnovo, prosti čas s poudarkom na kampingu in karavaningu, opremo za obrtnike in podjetnike, poslovne priložnosti ter široko potrošnjo. »Včasih smo res ponujali vse, od šivanke do traktorja. A časi se spreminjajo in danes je v trgovskih središčih mogoče dobiti marsikaj, zato smo se bolj specializirali. V resnici tudi obrtniki niso več, kar so bili, saj ima marsikateri podjetnik veliko podjetje, ki na trgu išče vedno nove priložnosti,« pravi prvi mož družbe Celjski sejem Robert Otorepec. Kot poudarja, mnogi potrošniki na sejmu iščejo tudi različne nasvete neodvisnih svetovalcev, denimo o učinkoviti rabi energije ter obnovljivih virih. Svetovali bodo predstavniki Obrtne zbornice Slovenije (OZS), ki se bodo na sejmu predstavili s strokovnimi sekcijami, območnimi zbornicami ter domačimi in tujimi partnerji, sodelovali pa bodo tudi predstavniki ministrstva za gospodarstvo.

Hrvaška poglablja gospodarsko sodelovanje Mnogi naši obrtniki iščejo poslovne priložnosti tudi v tujini, a do njih ni preprosto priti. Tako se na sejmu ne bodo mogli izogniti težavam, ki jih imajo naši delavci v sosednji Avstriji; tam od njih med drugim zahtevajo, da imajo stalno pri sebi plačilno listo, prevedeno v nemški jezik. »In to, da država, ki je v Evropski uniji, uveljavlja svoje predpise in omejuje pretok delovne sile, se nam zdi nedopustno,« opozarja predsednik OZS Branko Meh. O tem in tudi o pomanjkanju določenih kadrov bodo spregovorili na eni od okroglih miz. Predstavili bodo tudi poklice, ki so zelo iskani in jih na trgu primanjkuje, ter razpravljali o vajeništvu, ki se je pravkar uveljavilo. Posebna pozornost bo letos namenjena Hrvaški. Kot je dejala predstavnica hrvaškega ministrstva za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Ana Mandac, si želijo okrepiti že tradicionalno dobre odnose med slovenskimi in hrvaškimi obrtniki ter najti nove priložnosti za sodelovanje. V hrvaškem paviljonu neposredno ob glavnem vhodu na sejmišče se bo predstavilo 30 hrvaških proizvajalcev, večinoma malih in srednje velikih podjetij. Ukvarjajo se med drugim s predelavo lesa in izdelavo pohištva, obdelavo kovin in strojno obdelavo, merilnimi napravami, avtomobilskimi deli, ponujajo pa tudi predmete za široko porabo in poslovne storitve.