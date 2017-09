»Na začetku nisem dobival veliko podatkov o časih iz spremljevalnega avtomobila. Vozil sem po občutku, bil kar zaskrbljen, negotov. V zadnjih kilometrih sem si oddahnil, ko sem izvedel, da lovim tudi etapno zmago. Zelo sem zadovoljen, da je tako pet dni pred koncem. S tako podporo, ki mi jo dajejo, je čudovito delati. Ni pa še konec. Danes se etapa končuje z vzponom na Machucos, pravijo,« je gospodar Vuelte Chris Froome opisoval občutke šestnajsti dan dirke, ki jo je v vožnji na čas končal z dvojnim uspehom. Na 40 kilometrih razgibane trase je s povprečno hitrostjo čez 51 km/h še za minuto povečal prednost pred Vincenzem Nibalijem. Zmagovalcu Toura prvo veliko zmago v Španiji lahko odnese le črn dan ali kakšna nezgoda.

»Kronometer je bil precej zahteven, razgiban in brez ravnine,« je iz še vedno vroče Španije poročal Matej Mohorič, ki je tako kot Jan Polanc zaostal štiri minute, s povprečjem čez 47 km/h in uvrstitvijo v prvo tretjino uvrščenih. Čeprav se zdi, da sta oba peljala na polno in tako ob Meintjesu pomagala ekipi, da ostane v igri za najboljšo trojico ekipne razvrstitve (1. Astana, 2. Sky, 3. Movistar, 4. UAE Emirates), je Mohorič pojasnil, da to ni bilo v ospredju. »Peljali smo zmerno, ne povsem na polno. Ravno s toliko napora, da v sredini etapi ne bomo preveč 'zatečeni'. Čaka nas še pet etap in želimo si še kakšne dobre dnevne uvrstitve,« je pojasnil Sokol iz Podblice.

Zagotovo bo že danes kandidatov za beg veliko. In tudi za formo za svetovno prvenstvo. Dobro preživeta Vuelta je vedno obet za dober nastop na svetovnem prvenstvu. Za reprezentanco je znova razveseljiva predstava Luke Mezgeca na dirki po Britaniji, kjer je znova pripeljal zmago Calebu Ewanu, potem ko je Kamničan sam izničil nevarno akcijo velezvezdnika Philippa Gilberta.