Zgolj 4 minute in 42 sekund je trajala prva ponudba kripto kovancev (ICO) ljubljanske ekipe Viberate. V tem času so namreč uspeli prodati vseh 120 milijonov kovancev v lastni valuti Viberate, kar je skupaj naneslo nekj več kot 10 milijonov dolarjev. Lahko bi zbrali še veliko več, a je 10 milijonov dolarjev toliko, kot potrebujejo za razvoj, karkoli več bi bila požrešnost, je na vprašanja tistih, ki so nakup “zamudili”, zakaj niso ponudili več kovancev, odgovoril Dejan Roljić, ustanovitelj ABC pospeševalnika, ki je ekipo spremljal od samega začetka, vanjo investiral in pomagal pri odpiranju vrat v svet.

Tudi nasploh gre za eno najuspešnejših globalnih kampanj množičnega financiranja doslej. »Naša vizija je spremeniti svet žive glasbe, zato smo zelo veseli, da imamo pri tem široko podporo ljudi s celega sveta. Zavedamo se sicer, da je dela še veliko, ampak - korak za korakom - bomo prišli do cilja. V to sem prepričan,« je povedal direktor in soustanovitelj podjetja Viberate Matej Gregorčič. Z zbranimi sredstvi namerava slovensko podjetje razviti platformo in okrepiti ekipo z dodatnimi kadri.

Viberate je izdal žetone »Vibe«, ki jih bodo po besedah Gregorčiča takoj poslali podpornikom, z njimi pa bo mogoče razpolagati po uradnem koncu kampanje, torej 5. oktobra 2017. Naslednji dan (6. oktobra) bodo že uvrščeni na prvo menjalnico, to je LiveCoin.net. »Na ta način bodo priložnost, da sodelujejo v projektu, dobili tudi vsi zamudniki,« dodaja Gregorčič.

Viberate z razliko od številnih projektov, ki podobno zbirajo denar prek izdaje žetonov, že ima delujoč izdelek. Njihova platforma trenutno deluje kot nekakšen IMDB za glasbeni svet, na kateri so glasbeniki razvrščeni glede na njihov spletni vpliv. Trenutno je na platformi že objavljenih več kot 130 tisoč profilov glasbenikov, 50 tisoč prizorišč in 210 tisoč, v prihodnjih tednih pa nameravajo dodati še opise organizatorjev dogodkov, pojasnjujejo.

S sredstvi, zbranimi z današnjim ICO, bodo tako lahko razširili in nadgradili platformo, s čimer bo ta delovala kot celovito spletno mesto za industrijo žive glasbe. Med drugim bo na podlagi blockchain tehnologije omogočala nakup in plačilo glasbenikov v kriptovalutah Vibe in Ether ter rezervacijo sredstev na tako imenovanem skrbniškem »escrow« računu. Na ta način se bo po pričakovanjih okrepila plačilna disciplina v panogi.