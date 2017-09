VOC Celje je končal menjavo onesnažene zemlje pri vrtcu na Hudinji. S strojnim izkopom so odstranil vrhnjo plast zemlje v debelini 50 centimetrov, ponekod celo 70 centimetrov. »Ves izkopani material, ki ga je za okoli 1400 kubičnih metrov, pa se bo do izdelave ocene odpadka deponiral na delu gradbišča komunalne opreme Gaberje jug. O nadaljnjem ravnanju z začasno deponirano zemljo se bomo odločili po pridobitvi ocene odpadka,« pravijo na Mestni občini Celje.

Kot so dodali, je izvajalec na odkopani teren pri vrtcu položil geotekstil, nanj pa plast drenažnega materiala v debelini približno 20 centimetrov. Na to plast je spet položil geotekstil, da se onemogoči vdor težkih kovin iz spodnjih plasti v zgornje. »Na tako urejen teren je bila pripeljana nova, čista zemlja v minimalni debelini 30 centimetrov, na to so položili travo. Ves pripeljani material, od drenažnega peska, geotekstila, zemlje do travne ruše je bil že prej in še na mestu pred uporabo ponovno preverjen. Pregledali so ga zunanji pooblaščeni strokovnjaki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za agronomijo, infrastrukturnega centra za pedologijo in varstvo okolja, ki so preverili skladnost s priloženim certifikatom dobavitelja materiala,« so pojasnili na celjski občini. Za ves material pa je izvajalec projektantu, strokovnim nadzornikom in investitorju pred uporabo predložil v pregled in potrditev ustrezne certifikate, ateste in drugo potrebno dokumentacijo.

Posekali tudi drevesa Vrtec na Hudinji so med poletnimi počitnicami začasno zaprli, starše otrok, ki ga obiskujejo, pa so že sredi avgusta obvestili, da bo vrtec ponovno odprl vrata prvi dan septembra. Res pa še ni povsem končano igrišče, zato bodo starejši otroci začasno uporabljali za igro športne površine in igrišče osnovne šole Hudinja ter otroško igrišče med bloki na Miličinskega ulici. Mlajši otroci pa se bodo lahko igrali na zunanjih terasah ter na asfaltiranem delu vrtca. »Na ograjenem igrišču je bilo podrtih tudi pet večjih dreves, ki so bila v slabem stanju, ter pet manjših. Predvidoma novembra bomo zasadili enajst novih dreves,« so še pojasnili na celjski občini.