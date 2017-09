V sojenje gorenjskemu poslovnežu Matjažu Skubetu, ki mu specializirano tožilstvo očita, da naj bi med februarjem 2006 in decembrom 2008 dobrih 40 oškodovancev oškodoval za 1,2 milijona evrov, se je vključil tudi izvedenec ekonomske stroke. »Malce me skrbi, da izvedenec ni prebral spisa. To, kar je napisal, ni vredno, da mu plačate honorar za izvedensko delo,« se z mnenjem izvedenca ni strinjal Skubetov odvetnik Luka Fabiani, ki je napovedal, da bo imel za izvedenca kar nekaj vprašanj. Toda izvedenec bo zaslišan šele na prihodnjem naroku in njegova stališča še niso znana. Včeraj pa je imel na sodišču marsikaj povedati obtoženi Skube, ko je predsednica tričlanskega senata ljubljanskega okrožnega sodišča Jasmina Javornik prebirala listine, ki jih je v spis vložila obramba. Gre predvsem za različna elektronska sporočila in drugo dokumentacijo, s katero želi Skube dokazati, da ni šlo za fiktivne posle.

Skube se je v kazenskem postopku znašel zaradi suma goljufije in pranja denarja. Vlagateljem je obljubljal visoke donose s finančnim vlaganjem, vendar tožilstvo meni, da denarja ni vložil nikamor, temveč naj bi ga porabil za obnovo družinske hiše, odplačilo osebnih dolgov, jadrnico na lizing in ga opral. Dejstvo je, da vlagatelji denarja (ne glavnice, kaj šele donosa), razen povsem na začetku, niso dobili povrnjenega in da so nekateri izgubili vse premoženje.

Azijsko partnerico ustno ovadil agentu Europola

Ko je sodnica Javornikova začela prebirati dokumente in elektronska sporočila obrambe, se je narok obrnil v drugo smer. »Vse to dokazuje, da so naložbe bile in ni šlo za fiktivno poslovanje,« je dejal Skube, ki je s prstom pokazal na neko azijsko borzno posrednico, s katero je sodeloval. Skube trdi, da ves denar oškodovancev še obstaja (oplemeniten naj bi bil celo na okoli 1,8 milijona evrov), vendar do njega ne more priti.

Iz vseh predloženih dopisov, podanih izjav in druge dokumentacije naj bi bilo po mnenju Skubeta razvidno, da je denar dejansko vložil in ga plemenitil. Ko ga je sodnica vprašala, ali ima tudi kakšno uradno informacijo oziroma potrdilo, iz katerega bi bili nedvoumno razvidni vložek, donos in trenutno stanje investicije, pa je Skube odgovoril negativno. Povedal je, da je na sestankih te podatke dobival samo na vpogled, vendar jih zaradi zaupnosti ni smel odnesti s seboj. Si je pa donos zapisoval v elektronski in fizični obliki, vendar teh dokumentov po kriminalistični preiskavi prav tako nima več.

Sodnico je med drugim zanimalo tudi, zakaj azijske poslovne partnerice ni kdaj ovadil, tožil ali kako drugače ukrepal. In če je, ali ima o tem tudi kakšno potrdilo. Skube ji je odgovoril, da je pred letom in pol podal ustno kazensko ovadbo nekemu agentu Europola, vendar se ni nič zgodilo.