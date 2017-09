Cesta med Kranjem in Škofjo Loko je z nekaj deset tisoč vozili na dan ena najbolj obremenjenih, nevarna pa je lahko tudi tista z Labor proti Medvodam na desnem bregu Save, kot tudi glavna cesta skozi Jeprco. Ob prvi stoji podružnična osnovna šola Žabnica, ob drugi enaka v Mavčičah.

Po cesti proti Medvodam pa se je očitno danes želel peljati tudi voznik, ki je na Laborah povzročil nenavadno prometno nesrečo. Kot je dejal voznik, v katerega je domačin z Orehka trčil, je drugo vozilo nenadoma priletelo vanj z nasprotnega voznega pasu in končalo kar nekaj deset metrov proč v grmovju. Voznik je bil brez vozniškega izpita, v nesreči pa ni bil huje poškodovan. Gasilci in reševalci so pomagali ponesrečenemu iz vozila.

Prav zaradi prehitrih voznikov so v Kranju že lani začeli poskusno nameščati stacionarni radar na štirih lokacijah. Dve sta v mestu samem (na Bleiweisovi cesti v smeri Kokrice in na Cesti Staneta Žagarja), vse štiri pa so povezane s šolskimi potmi (po eno ohišje je še blizu prej omenjenih podružničnih šol v Mavčičah in v Žabnici). Sicer so v Kranju za prometno varnost otrok uredili prehoda za pešce pri šolah v Žabnici in Mavčičah, krožišče na Žagarjevi pa bo koristilo vsem, ki otroke vozijo v podružnično šolo OŠ Simona Jenka pri Prešernovem gaju. Radar (premeščali ga bodo po lokacijah) je že v nekaj dneh zabeležil tudi rekordne prekoračitve, ki bodo kršitelje drago stale, in rekorder, ki je v naselju divjal s 140 kilometri na uro, bo tudi ob vozniško dovoljenje.

Čeprav je tudi v kranjski javnosti odziv na radarske kontrole po mariborskem zgledu odklonilen, je treba ponovno opozoriti na najranljivejše v prometu in mednje sodijo tudi otroci. Če dodamo kar strašljiv podatek, da je v enem samem dnevu skozi Žabnico mimo radarja peljalo prehitro okoli 9000 vozil, je potreba po radarskem nadzoru očitna. Od zdaj naprej bo tako divjanje lahko zelo drago.