Mojster manekenskega nastopa ponuja bogata izhodišča za najrazličnejša pojmovanja te funkcije.

Kolikor se spomnim, je to funkcijo razvrednotilo trdo jedro Demosa, samo da bi takratni nesporni politični zvezdi, trnu v peti nekaterih funkcionarjev, željnih oblasti, tako na tako imenovani levi kot desni strani, omejili moč, po domače ga lustrirali. Zdaj pa imamo, kar imamo.

Vsestranska lustracija na klasičen slovenski – zahrbten način še poteka. Ob vseh zapisih se mi zdi, kot da so v podrasti skupine Bilderberg in družine Rockefeller, sredi z gobami bogate slovenske države, v kvadratnem kilometru ljubljanske demokracije vznikle jesenske štorovke, ki jih zdaj najrazličnejše agencije in inštituti kot prvorazredne gobe ponujajo že rahlo poneumljenim Slovencem.

Zato predlagam, da namesto »zastarelih« volitev organiziramo državno prvenstvo marketinških agencij, inštitutov javnega mnenja, medijskih hiš, PR-podjetij, ki naj forsirajo svojega kandidata, mi pa ga po televizijskem glasovanju izberemo za bodočega predsednika (re)publike Slovenije. Opazujmo festivalsko tekmovanje mojstrov miselnih in čustvenih manipulacij.

Obilo tragikomičnega užitka želim v naslednjih mesecih v posmeh vsem, ki so se v zgodovini resnično ukvarjali s Slovenci in Slovenijo znotraj državnih in narodnostnih meja.

Marjan Zavšek, Laško