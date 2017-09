Pod Katancem več porazov kot zmag

Od leta 2013 je Slovenija pod vodstvom Srečka Katanca odigrala 40 tekem. Zbrala je 16 zmag, 6 remijev in 18 porazov. V treh kvalifikacijskih ciklusih je Katanec dobil 13 tekem (po dvakrat proti Litvi, San Marinu in Malti ter po enkrat proti Islandiji, Albaniji, Cipru, Norveški, Švici, Estoniji in Slovaški), štirikrat je remiziral (dvakrat Litva ter po enkrat Ukrajina in Anglija) in devetkrat izgubil (po dvakrat z Anglijo in Švico ter po enkrat z Islandijo, Estonijo, Ukrajino, Škotsko in Slovaško). Na prijateljskih tekmah je Slovenija trikrat zmagala (Turčija, Kanada in Makedonija), dvakrat remizirala (Švedska, Poljska) in devetkrat izgubila (BiH, Finska, Alžirija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, Katar, S. Irska, Turčija).