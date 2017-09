Slovenija ima po visoki zmagi proti nekonkurenčni Litvi še vedno upanje, a statistika kaže na drugačen razplet. Na štirih gostovanjih v kvalifikacijah za Rusijo 2018 je na gostovanjih osvojila le štiri točke: remi v Litvi, zmaga na Malti, poraza na Škotskem in Slovaškem, zato je malo možnosti za tri točke v Angliji. Slovenija je doživela poraza na obeh gostovanjih na Wembleyju. Težava Slovenije so torej gostovanja, na obeh v letošnjem letu je v okvir gola nasprotnika sprožila zgolj en strel (!).

Katanec, ki je razvrednotil funkcijo selektorja in je vse bolj osovražen pri navijačih, veliko preveč stavi na pomoč komplementarne energijske medicine, za katero je dojemljiv tudi del ekipe. Imamo vtis, da v vsakem letu mandata bolj, a v nogometu sta še vedno najpomembnejša žoga in igrišče, ki je edino merodajno. A ni kriv le selektor, ampak tudi igralci in vrh Nogometne zveze Slovenije (NZS), kjer primanjkuje vodstvenih, strokovnih in moralnih avtoritet.

Če ne bo oktobrske rezultatske revolucije, bo NZS morala jeseni poiskati novega selektorja, ob tem bo omejena s finančnimi sredstvi, zato je že v startu predrag Matjaž Kek, ki bi bil najboljša izbira. Prva možnost je, da selektorja najde znotraj obstoječih struktur, ki so že vpete v delovanje reprezentanc. Druga možnost je Zlatko Zahović, ki z Mariborom dokazuje, da obvlada posel gradnje ekipe in doseganja uspehov, obenem pa se kot riba v vodi znajde v kriznih razmerah. A Zahović bi lažje razdrl pogodbo z Mariborom, kot pa dobil zeleno luč vrha NZS. Proti njegovemu imenovanju bi bile stare sile ter različni lobiji iz središča Slovenije, ki ne bi dovolili, da dajo moč v roke Štajercem. Tretja možnost je tujec, saj je nogometna reprezentanca trenutno edina, ki ima za selektorja Slovenca. Košarkarje vodi Srb Igor Kokoškov, rokometaše Črnogorec Veselin Vujović (bronasta kolajna na svetovnem prvenstvu), odbojkarje po Italijanu Andrei Gianiju (srebrna kolajna na evropskem prvenstvu) Srb Slobodan Kovač (uvrstitev na svetovno prvenstvo) in hokejiste Finec Kari Savolainen.