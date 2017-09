Njega je z gostinske šole na Bledu najprej zaneslo v Skaručno, kjer se je brusil tako v strežbi kot kuhanju, finese pa je zloščil v hotelu Berghof v avstrijskem Lechu. Pred tremi leti je našel svoje mesto v restavraciji Sonet v butičnem hotelu Actum ter dokazal, da lahko inovativno ter na lokalnih in sezonskih sestavinah zgrajeno kulinariko premore tudi kranjsko mestno jedro. »Sem Radovljičan in sem hotel delati kje bližje doma. Bled je bil poln, za Ljubljano so bile finančne zmožnosti omejene, Kranj pa se mi je zdelo primerno mesto, tako da sem prišel v Actum, kjer mi je restavracija takoj padla v oči,« se spominja Matijašević.

»Hotel sem nekaj drugačnega od klasičnih jedi, gosti pa so počasi začeli prepoznavati kakovost. Trudimo se zadovoljiti širok krog jedcev, tako da čez dan strežemo tudi vrhunska in neklasična kosila, ki jih obiskovalci pojedo za precej nižjo ceno, kot je večerna zgodba,« Matijašević opisuje ponudbo Soneta, v kateri »ni doktor romana«, ampak le okoli 20 jedi, ki jih je ustvaril z glavno kuharico Natašo Gorenc.

Kot pravi, ponuja, kar je zanimivega na trgu in kar raste v določeni sezoni, poudarek pa je na mesu, tako da se pri njem znajde vse, od zajca do srne, od goveda do svinje, našlo pa se bo tudi kaj za vegetarijance in vegane, ker je v trendu pač treba biti.