Karbonara z lisičkami

Potrebujemo 400 g špagetov ali rezancev, 400 g lisičk, 100 g mesnate pancete, 1 čebulo, 200 g sladke smetane, 30 g parmezana, 2 jajci, 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja, morsko sol, sveže zmlet črni poper, muškatni orešček, majhen šopek peteršilja in še malo nastrganega parmezana za posip.

Lisičke očistimo in obrišemo s papirnato kuhinjsko brisačo. Če ni nujno, jih ne peremo, saj bi s tem odstranili kar nekaj arome. Majhne pustimo cele, večje natrgamo ali narežemo na polovice ali četrtine. Pristavimo vodo za kuhanje testenin. Panceto narežemo na drobne rezine ali res drobne kockice. Krop posolimo in vanj stresemo testenine. Skuhamo jih na zob, po navodilu na embalaži. V veliki ponvi segrejemo olje. Nanj stresemo lisičke, ki jih pri ne previsoki temperaturi (sicer postanejo trde) sotiramo 2–3 minute. Vmes jih nekajkrat premešamo, najbolje s potresanjem ponve. Čebulo narežemo na drobne kockice. Stresemo jo v ponev in dodamo panceto, potem pa vse skupaj pražimo še nekaj minut. Mešanico začinimo s soljo in poprom. Peteršilj osmukamo in drobno sesekljamo. Jajci razžvrkljamo s smetano. 30 g parmezana drobno naribamo v smetanovo mešanico, vse skupaj pa začinimo s soljo, poprom in z malo naribanega muškatnega oreščka ter s sesekljanim peteršiljem.

■Kuhane špagete odcedimo, nekaj škrobnega kropa pa prihranimo. Odcejene špagete stresemo nazaj v lonec. Prilijemo smetanovo mešanico, dodamo gobovo mešanico in prilijemo nekaj prihranjenega kropa za sočnejšo jed. Počasi (!) segrevamo in mešamo, da se omaka zgosti. Pazimo, da jajčna mešanica ne zakrkne! Postrežemo kot toplo predjed ali lahko samostojno jed, zraven pa ponudimo listnato solato.

Na osnovni način karbonaro pripravimo tako, da tenke trakove pancete ocvremo v oljčnem olju ali maslu. Posebej pripravimo mešanico surovih jajc (ali samo rumenjakov), naribanega parmezana in sveže zmletega belega popra. S tem prelijemo še vroče špagete v odstavljenem loncu ali v servirni skledi in dobro premešamo ter pazimo, da jajčna zmes ne zakrkne, ampak mora postati kremasta. Posujemo z ocvrto panceto, pretresemo ali zmešamo in postrežemo. Zunaj Italije jed pripravljajo tudi z navadno slanino, narezano na majhne kocke. Ponekod dodajo še smetano ali z njo celo povsem nadomestijo jajca, ampak v Italiji nikoli, podobno velja za česen, ki ga v izvirnem receptu ni.