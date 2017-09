Lahko so temno vijoličaste, bleščeče lila, nežno roza, deviško bele, lahko so enojne kot marjetice ali vrstnate kot krizanteme. Jesenske astre (latinsko Aster) ali nebine iz družine Asteraceae so vseh mogočih barv in oblik, predvsem pa so tiste rože, ki v odhajajočem poletju poskrbijo, da se še vedno razveselimo ob pogledu na cvetlično gredo.

Obstaja skoraj dvesto različnih vrst aster. Čeprav v sodobnem času večino novih vrst aster križajo v Ameriki, so to kljub vsemu cvetlice evroazijskega izvora. Njihovo ime izhaja iz stare grščine in pomeni »zvezda«. Stari Grki so sploh imeli do aster skoraj mitični odnos. Cvetne liste aster so metali na ogenj v upanju, da jih bodo zaščitili pred kačami in pasjimi ugrizi. Astre se pojavljajo tudi v grški mitologiji. Ko je Zevs hotel s poplavami uničiti zemljo, je bila njegova hči Astraeja tako razburjenja, da je očeta prosila, naj jo spremeni v zvezdo. Oče ji je ugodil in ko je videla, koliko ljudi je umrlo zaradi poplav, je jokala, kjer pa je na zemljo padla njena solza, je zrasla roža – seveda astra. Zato so astre v Grčiji veljale za cvetlice bogov in so jih polagali na oltarje. Verovanje v magično moč aster se je preneslo tudi v germansko kulturo, v Franciji pa so jih dolgo imeli za Kristusove oči. V frankofonskih državah jih polagajo na grobove vojakov v želji, da bi bil potek bitke drugačen in vojaki ne bi padli. V japonskem simbolnem pomenu cvetlic pa je astra natančno to, kar pri nas pomeni spominčica – nikoli te ne bom pozabil.