Čeprav smo v okrasnih koritih, ki smo jih postavili bodisi okoli hiše bodisi na streho stanovanjskega bloka, pridelali zelenjavo, tudi kakšna jablana se je našla vmes, se s pobranim pridelkom ne bomo mogli pohvaliti za ozimnico.

Paradižnik lahko zamenja solata, tudi cvetača

V okrasne lonce zagotovo sodi zelenjava, ki jo vsak dan uporabljamo pri kuhi. Poleg zelišč tudi peteršilj, drobnjak, redkvice, solata, stročji fižol, jagode, vse poletje in še zdaj pobiramo paradižnik, jajčevce. Iz bolj globokih koritih smo lahko pobrali tudi domač krompirček, najbolj drzni tudi koruzo.

A kaj ko bo poletja počasi konec in z njim tudi pridelka, ki nam je bil ves čas na dosegu rok. Da ne bodo prazna korita samevala do pomladi, jih lahko ne glede na letni čas ponovno zasadimo z zelenjavo, ki jo bomo pobirali jeseni, tudi pozimi. Najmanj zahtevni sta špinača in solata, ki lahko uspevata tudi ob manjši svetlobi. Za lonec sta primerna tudi cvetača in ohrovt. Za popestritev terase lahko izberemo cvetačo oranžne in vijolične barve. Ker sorta ne prenese poletne vročine, je primerna za jesensko vzgojo. Tako kot za cvetačo bo dovolj do 20 centimetrov globine v posodi za gojenje pora, čebule, korenčka, peteršilja, blitve, špinače, celo ohrovta in zelja, ter dišavnic rožmarina in žajblja. Če ste popolni začetnik, ki je namig za balkonsko zasaditev dobil šele zdaj, vsako vrsto rastline posadite ločeno v svoj lonec in prvo leto le opazujete.

Kaj bomo naredili s substratom v loncu in v katerem so rastline rasle vse poletje, je odvisno od naše volje in pripravljenosti vlaganja dodatnega časa v vrtnarjenje. Lahko ga enostavno stresemo v vrečo in ga posujemo po zelenici okoli bloka ali ga ponovno uporabimo, a le če rastline niso bile obolele. Kljub vsemu bomo že uporabljenemu substratu morali pogosteje dodajati hranila. Žal ne moremo preprečiti preperevanja organskih snovi v starem substratu, posledično se bo porušila tudi rahla struktura in substrat bo postal bolj zbit, kar pomeni, da bo voda težje odtekala.