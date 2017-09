»Dovoljujem Japonski in Južni Koreji, da od ZDA kupita znatne količine tehnološko dovršene vojaške opreme,« je Trump objavil na twitterju.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 September 2017

Trump ni podal podrobnosti o vrsti orožja in opreme, ki jih je dal na voljo svojim azijskim zaveznicam. Iz Bele hiše so medtem sporočili, da je Trump pripravljen Seulu odobriti prodajo orožja in opreme v vrednosti več milijard dolarjev.