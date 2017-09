Kobenhavnska univerza je bila ustanovljena leta 1479. Slovi po svoji tradiciji in dobri izobrazbi, očitno pa se na njej najdejo tudi oboževalci ameriške pevke Beyoncé, kot je profesor Erik Steinskog, ki je letos v študijski izbor ponudil predavanja z naslovom »Beyoncé, spol in rasa« (ang. »Beyoncé, gender and race«). Zaradi velikega zanimanja so jih morali prestaviti v večjo dvorano, danska televizijska postaja TV2 pa poroča, da se je nanje prijavilo okoli 75 študentov.

Profesor bo na predavanjih analiziral besedila, videe, nastope in vsebino pevkinih pesmi v akademskem smislu. Pravi, da se bo skušal umetnost povezati s kulturnimi študijami. Prav tako bo vsebino povezoval s tematikami spola, seksualnosti in rase. En izmed glavnih ciljev je tudi predstaviti misel črnskega feminizma, ki jo pooseblja prav Beyoncé in v Skandinaviji po njegovem mnenju ni tako poznana.

Revija kobenhavnske univerze Uniavisen objavlja, da so mesta za prijave zapolnjena.

Profesor Steinskog tudi priznava, da je sam velik pevkin oboževalec, prav tako pa meni, da je Beyoncé dober pokazatelj tega, kam je v prihodnosti pop kultura namenjena. »Je kontroverzna feministka, kar je ključno. Daje nam možnost, da razmislimo o tem, kaj dejansko pomeni biti feminist in to predstavlja ne akademski publiki.«