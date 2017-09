Skrivnega sklada se je prijel vzdevek "azerbajdžanska pralnica". Denar naj bi nakazovali med letoma 2012 in 2014 preko bančnih računov štirih netransparentnih družb s sedežem v Veliki Britaniji, ugotavlja preiskava, ki jo je objavilo mednarodno združenje preiskovalnih novinarjev OCCRP.

Iz bančnih zapisov, ki so pricurljali k danskemu časopisu Berlingske, naj bi bilo razvidno, da je azerbajdžanski politični vrh v obdobju dveh let z denarjem iz sklada izvedel več kot 16.000 plačil, poroča britanski Guardian. Velik del denarja v skladu naj bi šel na račune lobistov, novinarjev, politikov in poslovnežev kot del t. i. kaviarske diplomacije. Preiskava pa ne nakazuje, da so vsi prejemniki vedeli, od kod točno denar izvira, poroča BBC.