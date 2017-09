Makedonka po narodnosti je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja v Radence prišla z danes pokojnim možem. »Dvakrat na leto. Jeseni za tri tedne, po teden dni še decembra, za miklavževo. Ko je mož hudo zbolel, sem nadaljevala obiske. Takrat mi je družbo delala vnukinja, ki je danes izredno uspešna, predvsem pa srčna mlada dama,« ponosno pove Dobrila Japelj med sprehodom okoli vrelca, ki krasi zdraviliški park. »Samo zamislite si. Za teh 25 metrov, ki so potrebni do vrelca, sem se morala nekoč dvajsetkrat ustaviti in se nadihati za naslednjih nekaj korakov,« pove srčna bolnica in pokaže na številne brazgotine na dekolteju. Dobrila Japelj je najprej zbolela za gripo, sledila je huda pljučnica in še angina pektoris. »Bila sem zelo bolna, tudi fizično sem bila zelo slaba. Lahko pa rečem, da so me Radenci ponovno postavili na noge,« še pove sogovornica, ki si med bivanjem v zdravilišču privošči tudi CO2-kopel. »Zaradi treh srčnih obvodov in visokega pritiska ne smem v bazen. Samo CO2-kopel mi ustreza in med tritedenskim bivanjem tukaj si privoščim kar deset kopeli in masaž,« pove sogovornica. Naravna mineralna voda je znana po visoki vsebnosti ogljikovega dioksida, ki med kopeljo pronica skozi kožo, v telesu pa širi žile in izboljša njihovo elastičnost. To pripomore k znižanju in stabilizaciji krvnega tlaka in posledično razbremeni srčno mišico. »Mineralna kopel prav tako širi kapilare v koži, ki v kopeli pordi, refleksno se širijo tudi žile v globini telesa, pretok krvi pa se poveča. Ker se zmanjša periferni odpor, se zmanjša tudi delo srca. Tako dobijo organi več kisika in drugih potrebnih snovi, hkrati pa se organizem zaradi izboljšane cirkulacije hitreje in izdatneje osvobodi odpadnih snovi. Delovanje organov se izboljša, celotno telo se krepi in hitreje regenerira, njegova odpornost pa se poveča,« razloži Andrej Vugrinec, dr. med., specialist kardiologije, vaskularne in interne medicine, ki ima v zdravilišču tudi svojo ordinacijo.

Mehurčke sta pila že papežin cesar Sogovornica si dvakrat na dan privošči tudi pitno kuro naravne radenske mineralne vode, ki velja za najstarejšo balneološko metodo zdravljenja in rehabilitacije. V Zdravilišču Radenci izvajajo Hennovo pitno kuro – poimenovano po dr. Friedrichu Karlu Hennu, ki je že leta 1833 odkril znamenit mineralni vrelec in zdravilno moč mineralne vode. »Pitje mehurčkov mi pomaga stabilizirati krvni tlak, prav tako spodbuja in pospešuje prebavo ter vpliva na razstrupljanje telesa,« o pozitivnih učinkih pove sogovornica, ki v Radence navadno pride v družbi prijateljev. Kot zanimivost lahko omenimo, da sta radensko slatino nekoč pila sam papež v Vatikanu in cesar na dunajskem dvoru, danes pa jo gostje Zdravilišča Radenci lahko pijejo naravnost iz vrelca, le nekaj trenutkov za tem, ko privre na dan iz zemeljskih globin. Po vsebnosti ogljikovega dioksida spada naravna radenska mineralna voda med najbogatejše mineralne vode v Evropi, slavne tri srčke v svojem znaku pa je dobila zato, ker so tako lažje ločili tri vrelce, iz katerih izvira.