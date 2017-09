»Že nekaj desetletij Radence obiščem tudi po trikrat na leto. Vedno imam ob sebi prijatelje, zelo radi pridejo z mano tudi nečaki,« pove upokojena slaščičarka, s katero se usedemo v restavracijo hotela. Njeno sproščeno komuniciranje z zaposlenimi v strežbi le še dodatno navduši. Skoraj nepotrebno je bilo vprašanje, zakaj Radenci, ko pa je bil odgovor jasno na dlani: »Predvsem iskreni in prijazni ljudje, ki te nagovorijo že na recepciji. Tudi zdraviliški program je vrhunski; od masaž do vseh bazenov. V vseh letih še nisem naletela na gnečo ob bazenih, ravno tako tam otroški živžav ni obremenjujoč. In nečaki prav nič ne pogrešajo toboganov.« Kako le, ko pa za otroško animacijo skozi ves dan skrbijo številni animatorji. »Izredno prisrčna je maskota, veverička Muki, med sprehodom po parku pa naletimo tudi na prave veverice, ki jih je čudovito spremljati ob igri med drevesi.«

Zdravje in gibanje gresta z roko v roki

Simpatična sogovornica je odkrito spregovorila tudi o svojih zdravstvenih težavah, ki so bile razlog, da je Zdravilišče Radenci prvič obiskala pred več kot 35 leti. »Zaradi poklica sem bila vedno veliko na nogah. Pogosto sem imela hujše težave s hrbtenico - išias, kot mu pravimo. Obiskala sem številna zdravilišča, tudi naša na Dolenjskem, kjer živim, a mi nobena voda ni pomagala. Tukaj v Radencih pa sem sama na sebi začela delati, hoditi na masaže in si po treh obiskih pozdravila tudi ramo, ki je bila popolnoma negibljiva,« ponosno pove sogovornica, medtem ko smo v zdraviliški restavraciji, na njeno priporočilo, pokusili jabolčni zavitek. »Tako dobrega še sama težko naredim,« odkrito prizna in doda, da je tukaj kulinarika res vrhunska. »Nekaj prav posebnega pa je sladica, pravijo ji sladki vrelec ljubezni, ki jo postrežejo v kozarcu in je izdelana z dodano zdravilno mineralno vodo. Okusu vanilje in zelenega jabolka dodajo svežino malin in čokolado.«

V Zdravilišču Radenci se zavedajo, da gresta zdravje in gibanje z roko v roki z zdravo prehrano. Kuharski mojstri v hotelskih restavracijah ustvarjajo jedi domače in mednarodne kuhinje, v sodelovanju s prehransko strokovnjakinjo pa so pripravili program »Izberimo zdravo«. Kot je povedal Boštjan Rožanc, vodja kuhinje, so tudi kuharji v Radencih zavezani skrbi za zdravo srce in lepo življenje. »Za goste pripravljamo prilagojene jedilnike, ki po okusu nič ne zaostajajo za običajnimi. Seveda pa se nismo odrekli tradicionalnim okusom Pomurja, ki našim gostom vedno ponudijo vrhunske gastronomske in enološke užitke,« pove Rožanc, ki ob tem hudomušno namigne: »Kdor še ne pozna ajdovih krapcev, mesa iz tünke ali prekmurske gibanice, si bo ob prvih pokušinah zanesljivo obliznil vse prste.« Da kuharjeve besede držijo, nam je potrdila tudi Valentina Plevnik Medja: »Tisti, ki si upa reči, da hrana ni okusna, je izredno izbirčen ali pa brez okusa.«

Upokojena Valentina Plevnik Medja redno spremlja zdraviliško facebook stran. »Redno nas obveščajo o akcijah in ugodnostih, ki jih pripravljajo za svoje goste. Sproti objavljajo tudi dogajanja v okolici in dostikrat se zgodi, da se jim pridružim,« pove sogovornica, ki odkrito prizna, da navdušeno spremlja tudi vse aktivnosti direktorice hotelov Zdravilišča Radenci, Vesne Maučec, s katero lahko v avli hotela pogosto tudi poklepeta. Sicer pa je za radovedneže zelo pestra tudi okolica hotela. Med gosti zdravilišča je tako zelo priljubljena Pot med vrelci življenja, ki vodi iz zdravilišča in na krožni osemkilometrski poti obišče sedem različnih vrelcev mineralne vode. »Pred leti smo se z družbo večkrat odpravili na pot, danes je prehodim le del. Lahko bi si sicer izposodila kolo, imajo tudi električna, vendar raje hodim. Seveda v družbi prijateljev, ki me pogosto spremljajo,« je zaključila sogovornica, ki jo je po pogovoru že čakalo druženje ob večerji.