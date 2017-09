V tretjem krogu so na svoj račun nedvomno prišli obiskovalci tekme v 3. SNL Center med Šenčurjem in Bohinjem, saj je gol v povprečju padel na domala vsakih devet minut. A mreža se je skoraj izključno tresla na strani zadnjeuvrščenih gostov, ki so prejeli kar devet golov, sami pa dosegli le enega. Ob visokem porazu s kar 1:9 ni presenetljivo, da imajo Bohinjci daleč najslabšo obrambo v tekmovanju, ki je v le treh krogih prejela kar 20 zadetkov.

Precej jeze pa je bilo minuli konec tedna v ajdovskem tretjeligašu, ki bi moral v nedeljo gostovati na Ilirskobistriškem. Po naših informacijah so Bistričani na naslov kluba iz Ajdovščine v petek v poznih popoldanskih urah naslovili prošnjo po odpovedi tekme, saj naj bi imeli težave pri registraciji igralcev. Ker so v ajdovskem klubu ugotovili, da so njihove navedbe neupravičene, saj so pred tem brez težav odigrali predhodna kroga, so prošnjo zavrnili, hkrati pa obvestili tudi vodjo tekmovanja. A v nedeljo je sledilo novo presenečenje za Ajdovce, saj so opoldne izvedeli, da obračuna vseeno ne bo. Kot razlog je bil naveden udar strele, zaradi česar naj bi bil športni objekt Trnovo prenevaren za nogometno igro.

3. SNL Vzhod, 3. krog Beltinci – Rakičan 3:0, Slatina – ŠNK Radgona 1:2, Turnišče – Odranci 1:6, Črenšovci – Čarda Martjanci 1:1, Hotiza – Grad 2:0, Tromejnik – Polana 0:5, ŠD Bogojina – Ljutomer 2:1. 1. Polana 3 3 0 0 10:0 9 2. Odranci 3 3 0 0 10:2 9 3. Beltinci 3 3 0 0 8:1 9 4. Ljutomer 3 2 0 1 9:5 6 5. ŠD Bogojna 3 2 0 1 4:2 6 6. Hotiza 3 2 0 1 5:5 6 7. Črenšovci 3 1 1 1 6:6 4 8. Grad 3 1 0 2 2:4 3 9. Turnišče 3 1 0 2 7:10 3 10. Radgona 3 1 0 2 4:7 3 11. Tromejnik 3 1 0 2 6:11 3 12. Č. Martjanci 3 0 1 2 6:10 1 13. Slatina 3 0 0 3 1:6 0 14. Rakičan 3 0 0 3 1:10 0

3. SNL Sever, 3. krog Šmarje pri Jelšah – NK Šampion 0:7, Pesnica – Dravograd 1:2, Dobrovce – Lenart 5:2, Dravinja – Zreče 1:1, Šentjur – Prevalje 3:2, Bistrica – Pohorje 3:1, Videm – Mons Claudius 3:0. 1. NK Šampion 3 2 1 0 12:2 7 2. Dravograd 3 2 1 0 6:3 7 3. Pesnica 3 2 0 1 6:3 6 4. Videm 3 2 0 1 5:4 6 5. Dravinja 3 1 2 0 5:4 5 6. Bistrica 3 1 1 1 4:3 4 7. Prevalje 3 1 1 1 5:5 4 8. M. Claudius 3 1 1 1 5:5 4 9. Zreče 3 1 1 1 4:4 4 10. Dobrovce 3 1 0 2 5:5 3 11. Pohorje 3 1 0 2 4:5 3 12. Šentjur 3 1 0 2 5:9 3 13. Šmarje pri J. 3 1 0 2 2:9 3 14. Lenart 3 0 0 3 2:9 0

3. SNL Center, 3. krog Šenčur – Bohinj 9:1, Rudar Trbovlje – Zagorje 0:1, Arne Tabor 69 – Komenda 2:1, Kranj – Jesenice 1:0, Lesce – Ivančna Gorica 1:3, Bled – Grosuplje 2:1, Kolpa – Kočevje 3:0. 1. Bled 3 3 0 0 12:1 9 2. A. Tabor 3 3 0 0 6:2 9 3. Zagorje 3 3 0 0 6:2 9 4. Kolpa 3 2 0 1 10:3 6 5. Iv. Gorica 3 2 0 1 7:4 6 6. Šenčur 3 1 1 1 11:5 4 7. Komenda 3 1 1 1 6:3 4 8. Kranj 3 1 1 1 2:4 4 9. Grosuplje 3 1 0 2 7:6 3 10. Jesenice 3 1 0 2 5:4 3 11. Kočevje 3 1 0 2 3:8 3 12. Lesce 3 0 1 2 3:10 1 13. R. Trbovlje 3 0 0 3 2:10 0 14. Bohinj 3 0 0 3 2:20 0