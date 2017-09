Belgija si je z zmago proti Grčiji z 2:1 v Pireju kot prva evropska reprezentanca priigrala nastop na svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji. Tako se je pridružila Braziliji, Iranu, Japonski in Mehiki, ki imajo že vozovnice za Rusijo. Potem ko so navijači 70 minut gledali taktično tekmo, so v zadnjem delu videli tri izjemno lepe gole Grka Zeca ter gostov Vertonghna in Lukakuja za zasluženo zmago Belgije. Izida so se najbolj razveselili v Bosni in Hercegovini, saj so zdaj drugi s točko prednosti pred Grki. BiH je bil namreč po porazu na Cipru že skoraj odpisana iz boja za dodatne kvalifikacije.

Remi Luksemburga z Nizozemsko je največje presenečenje osmega kroga evropskega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Potem ko je Francija v petek s 4:0 razbila Nizozemsko, tri dni pozneje ni našla načina, kako doseči gol v Toulousu. Francozi so na gol sprožili kar 32 strelov, Luksemburžani pa le dva, od tega so enkrat zadeli vratnico. Posest žoge je bila 73:27 odstotkov. Luksemburg je očitno v dobro formi, saj je na zadnjih dveh tekmah doma premagal Belorusijo in v gosteh remiziral s Francijo, ki jo je nazadnje premagal pred 103 leti. Francija je zadržala prvo mesto v skupini A, a Švedska zaostaja le še za točko.

V skupini B navdušuje Švica s stoodstotnim izkupičkom. Dosegla je že osmo zmago zapored, tokrat je tri gole zabila na gostovanju pri nekonkurenčni Latviji. A tudi takšna sijajna serija morda ne bo dovolj za varovance selektorja Vladimirja Petrovića, da si s prvim mestom zagotovijo neposredno uvrstitev v Rusijo. Portugalska, ki je z igralcem več od 30. minute v Budimpešti premagala Madžarsko, ne popušča. Zaostaja tri točke, ekipi pa se bosta med seboj pomerili v zadnjem krogu. V predzadnjem krogu bo Švica gostila odpisano Madžarsko, Portugalska pa nekonkurenčni Gibraltar. To pomeni, da bo Portugalska pred domačimi gledalci potrebovala zmago, sicer bo morala novembra igrati v dodatnih kvalifikacijah.