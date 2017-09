Kolovoz' je odprt

Nedavno so v Domžalah tudi uradno predali namenu novi kolesarski poligon Kolovoz', ki je že vse poletje poln kolesarskih navdušencev. Uredili so ga na približno tisoč kvadratnih metrov veliki površini ob rekreacijski osi Kamniške Bistrice v bližini otroškega igrišča na Viru. Dostop je urejen z Robove ulice. Na odprtju so svoje kolesarske spretnosti prikazali člani različnih športnih in rekreativnih društev, ki so demonstrirali tudi pravilno in varno uporabo nove športne pridobitve. Poligona sta pravzaprav dva, manjši je namenjen najmlajšim kolesarjem, večji pa kolesarjem omogoča veliko možnosti za menjavo smeri in prehode med linijami.