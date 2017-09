Mengeške osnovnošolce je na prvi šolski dan pričakal urejen nov prizidek, ki so ga slovesno odprli teden prej. Župan Franc Jerič ni skrival navdušenja, da je bila gradnja vzhodnega prizidka kljub arheološkim izkopavanjem izvedena kakovostno, brez zapletov in zamud. Ravnatelja Osnovne šole Mengeš Milana Burkeljco pa veseli, da so prostori sodobno opremljeni in bo v njih potekal pouk po najsodobnejših standardih.

Z 826 kvadratnih metrov velikim vzhodnim prizidkom, ki je šolo uvrstil med pet največjih šol v Sloveniji, so pridobili šest novih učilnic, kabinete, skladišče, prezračevalni sistem in učilnici za tehnični pouk in gospodinjstvo. Vrednost naložbe je skupaj z arheološkimi izkopavanji in opremo znašala skoraj 900.000 evrov.

Že več let je prostorsko stisko šole stopnjevalo zlasti priseljevanje mladih družin v občino, je izpostavil Jerič in dodal, da pa stiske s prizidkom še niso dokončno ukrotili. To jim bo uspelo šele z gradnjo nove Športne dvorane Mengeš, ko bodo obstoječo športno dvorano preuredili v jedilnico, knjižnico in kabinete. Projekcije prebivalstva kažejo, da se lahko število vpisanih učencev s 736 v preteklem šolskem letu v občini Mengeš v prihodnjih letih poviša na 850 učencev.