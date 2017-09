Stečajni upravitelj Grega Erman je za jesen razpisal nov poskus prodaje kompleksa Tobačna mesto – že četrtega v vrsti. Tokrat bo za kompleks propadlega Imosa G zbiral zavezujoče ponudbe, ki jih bodo morali kandidati poslati do 21. oktobra in do takrat vplačati tudi varščino v višini 1,325.000 evrov. Varščino bi stečajni upravitelj zadržal, če bi si najugodnejši ponudnik premislil in ne bi želel skleniti pogodbe.

Erman je nazadnje ponudbe zbiral spomladi, ko je v nasprotju z aktualnim postopkom najprej zbiral nezavezujoče ponudbe. Teh je bilo kar 15, vendar so bili le štirje ponudniki pripravljeni kompleks kupiti v celoti, in sicer nemško podjetje VG Dienstleistungen UG v lasti Vincenca Grabnarja, škotska družba Hunter Hayes, podjetje MG Mind, ki je lastnik KPL, in družba GGI. Največ, 17 milijonov evrov, so bili ob oddaji nezavezujočih ponudb pripravljeni ponuditi v podjetju VG Dienstleistungen UG, tri milijone manj naj bi ponujali Škoti, medtem ko sta MG Mind in GGI ponudila 12 oziroma 10 milijonov evrov.