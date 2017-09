V Teniškem klubu Svoboda so upali, da bo ljubljanska mestna občina brez zapletov izbrala izvajalca gradbenih del in da se bo gradnja obljubljenih teniških igrišč v športnem parku Svoboda na Viču končno začela, a tokrat spet ni šlo po najbolj optimalnem scenariju. Julija objavljeni razpis za gradnjo in ureditev treh zunanjih teniških igrišč so občinarji končali brez izbora gradbinca. Zanimanje za posel sta sicer pokazali tako družba Lesnina MG oprema kot družba CVP v partnerstvu z Nigradom, vendar se postopek ni nadaljeval s pogajanji, saj se je izkazalo, da ne izpolnjujeta zahtevanih referenčnih pogojev.

Zadeva je tako že drugič padla v vodo. Maja 2015 so na občini zmotno iskali izvajalca v prepričanju, da za takšen poseg ne bodo potrebovali gradbenega dovoljenja. Zdaj ta dokument že imajo in prejšnji teden so se tako ponovno podali v iskanje izvajalca del za viška teniška igrišča. Tokrat so referenčni pogoji nekoliko drugačni, so pojasnili v občinski službi za razvojne projekte in investicije. Prijave zbirajo do četrtka do 10. ure, ko bo na vrsti odpiranje prijav. Kaj pa ta sprememba pomeni za časovnico projekta? Glede na to, da sta od objave prvega razpisa minila že dva meseca, bo datum odprtja zagotovo nekoliko poznejši, vendar na občini pravijo, da naj bi že po prvotnem načrtu dela končali v prvi polovici naslednjega leta. Izbrani izvajalec bo imel za izvedbo posla na voljo 150 dni od sklenitve pogodbe.

Teniškemu klubu Svoboda je občina leta 2015 zaradi gradnje gimnastičnega centra med Koprsko in Gerbičevo ulico vzela kar šest od devetih zunanjih igrišč. To je bil velik udarec za klub s skoraj 40-letno tradicijo, ki ga od takrat žene predvsem občinska obljuba, da bodo polovico od teh igrišč nadomestili in viško teniško območje celo nadgradili. Občina ima namreč v dolgoročnem načrtu na Viču gradnjo Teniškega centra Ljubljana s štirimi pokritimi igrišči za zimsko igro tenisa. Projekt naj bi bil vreden okoli štiri milijone evrov in glede na proračun bodo glavnino naložbe izvedli čez dve leti. Prihodnost projekta je nekoliko odvisna tudi od odkupa zemljišč ob Koprski ulici.

Letos sta občina in njen zavod Šport Ljubljana načrtovala, da bosta za gradnjo treh teniških igrišč odštela okoli 300.000 evrov, a kot kaže ne bo tako. Obe ponudbi, ki so ju prejeli na prvi razpis, sta bili približno dvakrat višji.