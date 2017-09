Na mestnem oddelku za šport verjamejo, da bo družba Bežigrajski športni park, ki jo vodi poslovnež Jože Pečečnik, do leta 2019 pridobila dovoljenja za gradnjo na območju Plečnikovega stadiona. Zaradi tega bodo ljubljanski mestni svetniki na septembrski seji mestnega sveta ponovno odločali o podaljšanju pogodbe za sodelovanje v omenjeni projektni družbi.

Družbeniki Bežigrajskega športnega parka (Pečečnikov GSA, Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije) so na skupščini konec avgusta že sprejeli sklep, da družbeno pogodbo podaljšajo za dve leti, vendar ima ta sklep odložni pogoj. Soglasje nanj morata dati mestni svet in izvršni odbor olimpijskega komiteja, kar se bo najverjetneje zgodilo. To bo namreč že deveto podaljšanje družbene pogodbe od ustanovitve družbe Bežigrajski športni park.

Sodni izvedenec moral odgovarjati na pripombe Oddelek za šport, ki ga vodi Marko Kolenc, je v gradivu za mestne svetnike pojasnil, da je pogoj za začetek gradnje Bežigrajskega športnega parka pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje in za same objekte. Na oddelku pojasnjujejo, da se je pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje zataknilo pri vprašanju lastništva sporne parcele 312. To zemljišče je v partnerstvo kot stvarni vložek vložila ljubljanska občina, vendar stanovalci Fondovih blokov temu oporekajo, saj menijo, da omenjena parcela pripada njihovim blokom. Zadeva je zdaj na sodišču, ki je za razjasnitev situacije na pomoč poklicalo izvedenca. Kot je razvidno iz gradiva oddelka za šport, je izvedenec že izdelal mnenje, vendar sta obe strani na to mnenje dali pripombe. Sodišče je zato izvedencu naložilo, naj izdela dopolnitev mnenja oziroma naj se opredeli do pripomb. Tudi to je storil, a sprti strani sta dali nove pripombe. Na občini so prepričani, da se bo ta sodni postopek končal v roku dveh let. »Posledično je možno pričakovati, da bo tudi gradbeno dovoljenje za komunalno opremljanje izdano v tem času,« so optimistični na občini. Iz zapisa oddelka za šport je razbrati, da pričakujejo sodbo v njihovo korist. A v tem primeru je pričakovati, da bodo stanovalci Fondovih blokov pravico iskali še na višjem sodišču, zato ni povsem jasno, ali se bo po tem scenariju zadeva na sodiščih pravnomočno resnično končala v naslednjih dveh letih.