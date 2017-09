Prejšnji teden so domačini na Grahovem ob Bači na državni cesti, ki pelje skozi njihovo vas, opazili velike razpoke. Le dobra dva tedna prej je Direkcija RS za infrastrukturo prav na tem odseku začela večja sanacijska dela in utrjevanje nemirne ceste. Domačini predvidevajo, da so nenadno hitro posedanje terena povzročili prav veliki gradbeni stroji, ki so v dneh pred tem prihajali na gradbišče in nanj vozili gradbeni material.

Hitro posedanje ceste je ogrozilo tudi stavbo tik nad njo, v kateri si je domačin Darko Cvek urejal stanovanje. Po priporočilu civilne zaščite se je iz hiše že izselil. Začasno je zaustavljena tudi sanacija ceste. Člani domačega prostovoljnega gasilskega društva Grahovo ob Bači pa noč in dan vsake pol ure preverjajo stanje na plazišču. Bali so se predvsem deževja ta konec tedna, a to za zdaj večjih dodatnih premikov ni povzročilo. Poveljnik domačega prostovoljnega gasilskega društva Igor Mrak pravi: »Na terenu dežuramo še naprej in opazujemo stanje. Danes so bili na terenu geotehniki, ki sondirajo in vrtajo ter preverjajo razsežnost udiranja in plazenja.«

Zaradi nevarnega drsenja so cesto med Knežo in Podbrdom zaprli za tovorna vozila in avtobuse, otroke v šolo v Podbrdo zdaj vozijo s kombijem, javni avtobusni prevoz poteka normalno, saj je prevoznik zagotovil dodaten kombi, na katerega potniki prestopijo za zaporo.

Plazenje si je že ogledal geolog, njegovo poročilo, na podlagi katerega bodo iskali rešitve, gre pričakovati do konca tedna. Prav tako so včeraj v Baško grapo prišli projektanti, saj bodo morali k sanaciji cestišča bržkone pristopiti odločneje in v večjem obsegu.

Domačini o plazenju na tem območju opozarjajo že dlje časa, v dolino proti Bohinjski progi se pogreza del vasi. »Podobno kot stolp v Pisi se poveša tudi naš gasilski dom,« razpoke na stavbi kaže Mrak in upa, da jim bo v okviru sanacije ceste uspelo doseči tudi utrditev zemljine pod gasilskim domom. Z nekaj vprašanji o sanaciji smo se včeraj obrnili tudi na pristojno direkcijo, njihove odgovore še pričakujemo.