Svoje dobronamerne nasvete sta prijateljici začinili z bogatimi osebnimi izkušnjami. Prva, operna pevka, je s tem opravila, takoj ko je bilo mogoče in brez vsake sentimentalnosti. Akademsko izobrazbo je pridobila v nemških institucijah in pri nemških profesorjih, prve vloge je odpela na nemških odrih in zdelo se je, da so ji vrata v živobarvno mednarodno operno kariero na stežaj odprta. Govorila je tekočo, melodično nemščino in pela očarljivi sopran. Nato je začela opažati, da slovensko državljanstvo, zapisano v njenem življenjepisu, negativno vpliva na potek njenih pevskih avd