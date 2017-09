V dobrih dveh mesecih se je na 65. ljubljanskem poletnem festivalu zvrstilo več kot 78 prireditev, ogledalo si jih je dobrih 57.000 domačih in tujih obiskovalcev, sodelovalo je 4200 umetnikov iz 30 držav.

Programski vrhunci

Za slovesni zaključek letošnjega 65. Festivala Ljubljana so poskrbeli glasbeni gostje iz Sankt Peterburga, Marijino gledališče in maestro Valerij Gergijev, ki so stari znanci festivala in tudi niso prvič pri nas gostovali kar tri zaporedne večere. Prva dva večera sta bila rezervirana za preostalo polovico gigantske glasbene drame Richarda Wagnerja Nibelungov prstan, in sicer za Siegfrieda in Somrak bogov (prva dva dela Rensko zlato in Valkiro so uprizorili že leta 2013). Zadnji večer je bil simfonični, na odru se jim je pridružil mladi uzbekistanski pianist Behzod Abduraimov.

Oba naša glasbena kritika, tako Jure Dobovišek kot Gregor Pompe, sta se strinjala, da je bil prav zadnji simfonični koncert kakovostni vrhunec letošnjih festivalskih dogodkov. Pompe je še dodal, da je produkcijski dosežek vsekakor tudi izvedba celotnega Wagnerjevega prstana v Sloveniji, med drugimi koncerti pa je izpostavil recital s slovito pianistko Martho Argerich.

V tem sta si edina z Mojco Menart, vodjo založniške dejavnosti RTV Slovenija. »Argherichova me je s svojo glasbeno osebnostjo povsem prevzela. Nikoli tudi ne bom pozabila glasbenega poklona, ki nam ga je naklonil Gergijev s svojim orkestrom in odlično izvedbo Kozinove Bele krajine. Predvsem pa smo Festivalu Ljubljana lahko hvaležni za Wagnerjev Prstan, četudi imamo kot ob vsaki tovrstni izvedbi nekaj 'kritiških' pomislekov,« je poudarila Mojca Menart. Doboviška je prepričal še koncertni večer z mezzosopranistko Elino Garanča; ne le zaradi nje, temveč tudi zaradi orkestrskega prispevka Simfonikov RTV Slovenija oziroma deleža avstrijskega dirigenta Iona Marina.