Večina agresivnega vedenja je povezana s strahom, slabimi izkušnjami, slabimi občutki in nizko samozavestjo. Če je agresija povezana s strahom, se agresivnega vedenja ne bo dalo odpraviti z uporabo sile. Če boste uporabili silo, bo pes samo še bolj negotov in prestrašen, kar bo vodilo v še hujšo obliko agresije.

Agresija je največkrat posledica in ne vzrok

Pes lahko ima slabo samopodobo, ni bil dovolj socializiran, mogoče ga je med igro poškodoval drug pes ali je imel kakšno drugo negativno izkušnjo. Zaradi tega ga je lahko strah v določenih situacijah, pred agresivnim vedenjem pa se je tem situacijam poskusil izogniti na kakšen drug način, ki ga ljudje večinoma spregledajo (psi se pred poskusom agresije navadno umaknejo, otrpnejo, se oblizujejo…). Ko ta vedenja ne pomagajo, poskusijo še zarenčati, pokazati zobe ali celo napasti. Ta vedenja ljudje opazijo in šele takrat reagirajo. Pes se tako nauči, da se njegova negativna čustva, ki jih doživlja v neki situaciji, najbolj splača reševati z agresijo. Agresija je torej samo posledica težave, ki je največkrat pasja slaba samopodoba. Ne ukvarjajte se torej s posledico, ampak z vzrokom (na primer psu dvignite samozavest).

Pes se je naučil, da se mu agresija najbolj splača in zato to vedenje začne ponavljati. Pes je verjetno že poskusil tudi z drugimi odzivi, ki pa se mu niso tako splačali. Zdaj je torej na vodnikih, da začnete dolgoročno vzpostavljati sistem in okolje, v katerem boste psu dvignili samozavest ter ga najprej s preventivo umaknili od frustracij in dražljajev, ki povzročajo agresivno vedenje.

Razumeti psa pomeni, da ga pozorno opazujete, si pišete dnevnik, se posvetujete s strokovnjakom, se naučite brati pasjo telesno govorico, se naučite, v katerih situacijah se obnaša agresivno, definirate neko preventivo, ga ne silite več v situacije, ki v njem vzbujajo negativna čustva in je zaradi tega agresiven. Šele ko psa razumete, lahko začnete spreminjati svoje navade – omogočite mu boljše okolje, z njim bolje komunicirate, aktivno vodite učni proces. Skozi spreminjanje vaših navad se bo pes prilagodil in se »spremenil«. Temu pravimo prevzgoja. To je dolgoročna rešitev pri obvladovanju agresije. Žal ne obstajajo nobeni čudežni prijemi in hitre rešitve. Z instantnimi rešitvami se boste od svojega psa samo oddaljili, mu naredili krivico, dolgoročno pa ne bo bolje, ampak še slabše.