Policija je prijela štiri osumljence posilstva Poljakinje v Riminiju. Gre za 20-letnega prosilca za azil iz Konga Guerlina Butungo, ki naj bi bil vodja skupine, 15- in 17-letna brata iz Maroka, sicer rojena v Italiji, ter 16-letnega državljana Nigerije. Poljski minister za pravosodje Patryk Jaki je danes potrdil, da bo Poljska zahtevala njihovo izročitev. »Soočiti bi se morali s strogo kaznijo, saj bi le tako druge odvrnili od podobnih zločinov,« je bil jasen. Na Poljskem so sicer vse glasnejši pozivi k smrtni kazni.

Le uro kasneje posilili še transseksualca

Poljska je odprla lastno preiskavo brutalnega napada na plaži v Riminiju, ki se je pripetil v petek, 25. avgusta. Med sprehodom po priljubljeni plaži v Riminiju so štirje moški napadli poljska turista – moškega so pretepli do nezavesti, žensko pa eden za drugim posilili. Dvojico so oropali, nato pa ju odvrgli v vodo. Svoj pobesneli pohod pa so nadaljevali – le uro zatem naj bi v grmovju ob bližnji cesti posilili in pretepli še transseksualnega Perujca.

Policija je včeraj prijela še zadnjega in najstarejšega od osumljencev – 20 let starega prosilca za azil iz Konga. Dobili so ga na vlaku, ko je skušal zapustiti kraj v bližini Riminija, prek Milana pa naj bi skušal pobegniti v Francijo, poročajo tuje agencije. V Italijo je prišel leta 2015, ko ga je na morju rešila obalna straža. Od takrat v državi živi kot azilant.