Proizvajalci tehnike za gospodinjstva beležijo visoko rast prodaje, ki je posledica raznolikosti in odličnega delovanja inovativnih izdelkov. Še posebno so v vzponu aparati za izboljšanje zdravja in počutja, nego tal, osebno nego in pripravljanje kave.

Poskočni trg pametnih velikih aparatov Trg pametnih velikih gospodinjskih aparatov je od predlanskega do lanskega leta zrasel kar za 105 odstotkov. Aparati za kuhanje z indukcijo beležijo 21-odstotno rast, za kuhanje na paro 16-odstotno, pralni stroji in sušilniki pa 10-odstotno. Med malimi gospodinjskimi aparati so v vzponu robotski sesalniki (16 odstotkov), ročni baterijski sesalniki (35 odstotkov), z internetom povezane osebne tehtnice (50 odstotkov) in električne zobne ščetke (13 odstotkov), uporabniki pa več kupujejo tudi popolnoma avtomatizirane aparate za kavo, večnamenske kuhalnike in aparate za pripravo smutijev.

V ospredju razvoja energijska učinkovitost Že vrsto let so izdelovalci aparatov za domačo rabo v ospredju razvoja, ko gre za energijsko učinkovitost in trajnostnost, kar kaže tudi letošnji sejem IFA. Vsaka nova generacija izdelkov je varčnejša in bolj dovršena. Vrhunska kakovost, elegantni materiali in izjemen dizajn, pogosto v neobičajnih barvah, nadgrajujejo »belo tehniko«, kot smo bili domače aparate navajeni imenovati v preteklosti. Označujejo jih tehnološka dovršenost, številne izvirne funkcije, preprosto upravljanje, včasih celo z virtualnimi nadzornimi ploščami ter nadzorom z gibi ali glasom.

Vse več v splet in med seboj povezanih naprav Vse več velikih in malih gospodinjskih aparatov je med seboj povezanih in jih lahko upravljamo z aplikacijami na pametnih telefonih. Z njimi nastavljamo in preverjamo delovanje ter prejemamo sporočila o morebitnih motnjah in potrebnih popravilih. Senzorji spremljajo uporabnikove navade in preko aplikacij predlagajo izboljšave, vgrajene kamere pa ponujajo oddaljen vpogled v pečico ali hladilnik. Tehnološki razvoj odpira pot še več novim aplikacijam, funkcijam in digitalnim storitvam, ki ponujajo kakovostno in zabavno uporabniško izkušnjo s ponujanjem nasvetov, kuharskih receptov … Ker povezane naprave med seboj izmenjujejo informacije, jih je mogoče upravljati z enega mesta, nekatere pa se celo učijo na osnovi svojih izkušenj in same sprejemajo inteligentne odločitve.