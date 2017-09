Cerar je uvodoma dejal, da se svet sooča s številnimi izzivi, ki terjajo nove pristope. Pri tem je izpostavil naraščajočo neenakost, podnebne spremembe in varnostna vprašanja.

Opozoril je, da Evropa še zdaleč ni imuna na izzive sodobnega časa in mora pri soočanju z njimi ostati v ospredju. »Da bi to lahko naredili, se moramo poenotiti okoli naših skupnih vrednot in se odločiti, kakšno prihodnost si želimo,« je poudaril.

Krize zadnjega desetletja so po njegovih besedah razkrile določene pomanjkljivosti evropskega povezovanja. Nekatere težave so bile že uspešno odpravljene, druge nas še bremenijo, ena država članica se je celo odločila za izstop iz unije.

Kot je dejal Cerar, je EU zaradi vseh teh izzivov močnejša. Med evropskimi voditelji je močna zaveza, da se prilagodimo novim okoliščinam in skupaj zgradimo prihodnost unije. Vedno je treba verjeti v moč dialoga in si prizadevati za kompromise, je poudaril.

Vendar na določenih področjih kompromisov ne sme biti, je opozoril Cerar, pri čemer je izpostavil demokracijo in vladavino prava. Zlasti slednja je po njegovem mnenju v zadnjem času ogrožena. To spodkopava obstoj demokracije, ki brez spoštovanja pravnih predpisov in načel ne more obstajati.

V tej luči je ponovil, da je Slovenija odločena uresničiti razsodbo arbitražnega sodišča, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško. »To želimo doseči z dialogom z našo sosedo,« je zagotovil, vendar ob tem jasno povedal, da brez spoštovanja vladavine prava ne bo šlo.

»Torej, če Hrvaška ne bo pripravljena uresničiti razsodbe, bo moja vlada našla način za njeno uresničitev in s tem zaščito vladavine prava,« je še dejal premier.