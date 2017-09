Hernadi se je obrnil na sodišče v Strasbourgu, potem ko so njegove pritožbe zavrnila vsa pristojna hrvaška sodišča.

Hrvaška je leta 2013 objavila prvo tiralico za Hernadijem, ko je hrvaško tožilstvo bremenilo šefa Mola, da je plačal deset milijonov evrov podkupnine nekdanjemu hrvaškemu premierju Ivu Sanaderju za prepustitev upravljavskih pravic v hrvaški Ini, madžarski družbi.

Tiralico so znova objavili leta 2015, a se je več kot deset evropskih držav sklicevalo na odločitev madžarskega sodišča, da Hernadi ni storil kaznivega dejanja podkupovanja na Hrvaškem, ter so zavrnile hrvaški nalog. Hernadi je med drugim nemoteno potoval v Nemčijo in Avstrijo, so pred časom poročali hrvaški mediji.