Če sklepamo po govorici telesa in mimiki na obrazih, je bilo v petek zvečer v slovenski slačilnici v Trnavi takoj po porazu s Slovaško zelo burno. »Nismo si zaslužili točke, nadigrali so nas v vseh elementih. Letos v gosteh proti Škotski in Slovaški nismo pokazali nič od tistega, kar so bile naše odlike v preteklosti. Srž problema je v pristopu. Ni bilo agresivnosti, ni bilo maksimalne borbenosti, da bi osvajali druge žoge, ni bilo garanja cele ekipe. Če nismo maksimalni, kar nas je krasilo v preteklosti, ne moremo računati na zmago. Reprezentanca je najvišja raven, kjer se igra za grb, zato je treba nastopiti s ponosom in ni časa za zabavo. Tudi če kdo v klubu ne igra, smo v preteklosti že dokazali, da lahko zmagujemo. To je bila ena naših največjih odlik,« je bil jasen in glasen kapetan Boštjan Cesar.

Cesar je pri 35 letih glede borbenosti in spodbujanja soigralcev lahko za zgled vsem drugim, čeprav v klubu ne igra redno. 70 ur od konca tekme v Trnavi do drevišnjega začetka nove z Litvo v Stožicah je med najzahtevnejšimi v njegovi 15-letni reprezentančni karieri. Skupaj s strokovnim štabom s selektorjem Srečkom Katancem na čelu skuša soigralcem dvigniti moralo. Očitno posamezniki tudi takrat, ko že pridejo na stadion in se začenja odštevanje pred tekmo, niso povsem osredotočeni na dogodek, ampak dogajanje raje veselo delijo s sledilci na družbenih omrežjih in morda celo seštevajo všečke. Benjamin Verbič je dobro uro pred začetkom s stadiona v Trnavi čivknil fotografijo na twitterju, ko pa je bil na igrišču, mu je spodrsnilo med akcijo Slovakov za zmagoviti gol, ko bi moral preprečiti podajo z boka.

Nad Litvo z le enim napadalcem Kako skromno je zanimanje za tekmo z Litvo, je razvidno iz slabe prodaje vstopnic in medijev. Na včerajšnji tiskovni konferenci na Brdu pri Kranju je bilo zgolj pet novinarjev, ki jim je bilo dovoljeno, da so si ogledali zadnje četrt ure treninga, ko so natančni Birsa, Verbič in razigrani Iličić ter Oblak v vlogi izvajalca vadili proste strele, preostali igralci so sedeli v travi in opazovali dogajanje. Čeprav je Srečko Katanec prevzel odgovornost za poraz v Trnavi, o odstopu ne razmišlja. Na novinarsko vprašanje na to temo je samozavestno odgovoril: »Niti slučajno po tekmi nisem pomislil na odstop.« Če bi odstopil sam, bi se odpovedal visoki mesečni plači. Nogometna zveza Slovenije ga ne bo odstavila pred iztekom pogodbe, ki se mu izteče s koncem tega kvalifikacijskega ciklusa, ker je odpravnina za predčasno odpoved tako visoka, da bi zašli v rdeče številke. Katanec je po neprespani noči že v soboto našel tolažbo v tem, da ne izgublja le Slovenija, ampak tudi velesila Italija, ki je bila nemočna proti Španiji v Madridu, za katero je ocenil, da je bila brezvoljna. »Če sklepam po zadnjem treningu, je ekipa v kar dobrem stanju. Glede na to, kar se je zgodilo, so bili fantje videti in so delovali dobro. Pričakoval sem, da bodo v slabšem stanju. Na tekmo bomo pripravljeni. Ker ni treningov, se bom zgolj na osnovi pogovorov z igralci odločil za začetno enajsterico. Tisti, ki niso v tekmovalnem ritmu, ne morejo odigrati dveh tekem v treh dneh,« je pojasnil Katanec, da drevi zmage ne bo napadal z dvema napadalcema. Slovenija ima po porazu v Trnavi le še teoretične možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu, a igralci vseeno upajo na podporo s tribun. »Na tekmo s Slovaško je treba enostavno pozabiti. Recept proti Litvi je enostaven: stopiti na igrišče, igrati in se zabavati. Ne obremenjujem jih z rezultatom. Fantje dajejo vse, česar so sposobni. Ali bo to dovolj za zmago, ni v mojih rokah. Analize bomo delali po koncu. Naša želja je bila, da gremo na svetovno prvenstvo, ni pa to bil cilj glede na stanje reprezentance. Enostavno je potreben čas za oblikovanje nove ekipe,« je razpredal Katanec.

Birsa: V slačilnici ni bilo razdora Slovensko strokovno vodstvo in igralci, ki jih je včeraj obiskal tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, pričakujejo tipično Litvo s strnjeno obrambo in prežanjem na protinapade. »Ko bomo imeli žogo v posesti, moramo biti samozavestni. V napad se bo moralo vključevati večje število igralcev. Ne igrata taktika in postavitev, ampak bo odločal navdih,« je del načrta razkril Katanec. V reprezentanco je namesto poškodovanih Bojana Jokića (stegenska mišica) in Nika Omladića (peta) vpoklical Dejana Trajkovskega (Twente) in Gregorja Bajdeta (Maribor). Igralci se tekme veselijo, ker menijo, da bi z zmago najhitreje pozabili na poraz proti Slovakom. »Staknili smo glave. V slačilnici ni bilo nikoli razdora, ampak le razočaranje zaradi poraza. Enostavno ne vemo, zakaj nam ni šlo proti Slovaški. Proti Litvi se moramo predstaviti v drugačni luči. Žogo moramo spustiti na tla in jih skozi igro prisiliti v napake,« je dogajanje v slačilnici povzel Valter Birsa.