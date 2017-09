Selektorju ob tej izjavi lahko priporočimo naslednje: ko bo imel po tem kvalifikacijskem ciklusu dovolj časa za gledanje posnetkov, naj vzame predvsem to tekmo med Španijo in Italijo ter jo v celoti in pozorno pogleda. Takrat bo, prepozno sicer, lahko svojo včerajšnjo cinično izjavo malo bolje razumel. Namreč, ker smo dobri po srcu, mu nikakor ne privoščimo, da bi bil v soboto s svojo ekipo namesto Italijanov na madridskem dvoboju. Glede na vragolije, ki so jih tam izvajali Španci, posebno Realovi galaktiki, bi ga lahko ta tekma s pirenejskim nasprotnikom še mnogo let tlačila v kakšnih morah.

N. N.