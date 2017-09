Stadion Santiago Bernabeu je bil deležen novega nogometnega spektakla. Glavni junaki niso bili nogometaši madridskega Reala, temveč španska reprezentanca. Ta je v evropski klasiki s 3:0 nadigrala Italijo in si priborila prvo mesto v skupini G. Glavni junak dvoboja je bil z dvema goloma Realov vezist Isco, prepričljivo zmago pa je začinil Alvaro Morata, ki ga je Real pred začetkom sezone za 78,9 milijona evrov prodal Chelseaju. Španci so se z eno nogo že uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Rusiji, saj na treh tekmah potrebujejo sedem točk. Da jih bodo osvojili na dveh gostovanjih v Liechtensteinu in Izraelu ter domači tekmi z Albanijo, ne dvomi nihče. Hkrati so Španci na 55. kvalifikacijski tekmi zapored na domačem stadionu ostali neporaženi, potem ko imajo v statistiki 46 zmag in devet remijev.

Isco je prvi gol zabil s prostega strela z desno nogo, drugega po lepi akciji še z levo nogo. »Papež FrancISCO«, kot je najboljšega igralca tekme po izjemni predstavi poimenovala Marca, je bil zelo razpoložen, saj je uspešno podal 56 žog od 59. V tej statistiki je bil uspešnejši le Andres Iniesta, čigar žoge so se 61-krat znašle na pravem mestu, le dvakrat pa ne. Isco je bil po 13 letih prvi Španec, ki je dosegel dva gola na eni reprezentančni tekmi zunaj kazenskega prostora. »Španci so bili preprosto boljši. V Madridu smo bili ponižani. V španski reprezentanci praktično ni igralca, ki nima v nogah vsaj treh finalov lige prvakov,« je dvoboj ocenil italijanski selektor Gian Piero Ventura, ki je popeljal svojo reprezentanco do prvega kvalifikacijskega poraza po 33 tekmah. Nazadnje so Italijani izgubili za več kot dva gola prav proti Španiji, in sicer v finalu evropskega prvenstva pred petimi leti, ko so azzurri v Kijevu izgubili kar z 0:4.

Hrvati igrali dva dneva Hrvaški nogometni reprezentanci po sedmih tekmah dobro kaže na poti do neposredne uvrstitve na svetovno prvenstvo. Islandci so si namreč privoščili nepričakovan poraz na Finskem, ki jih je pahnil na tretje mesto. Z zmago proti Turčiji so jih prehiteli tudi Ukrajinci. Vrh skupine I pripada Hrvaški, ki se je proti Kosovu za zmago na stadionu v Maksimiru borila dva dneva. V soboto je bil namreč dvoboj zaradi mokrega igrišča v 21. minuti prekinjen, nadaljevali pa so ga danes. Hrvati so stežka prišli do treh točk, ki jim jih je z edinim zadetkom na tekmi v 74. minuti zagotovil Domagoj Vida, branilec Dinama iz Kijeva. »Nikoli v življenju nisem igral tekme v dveh dneh. Bila je posebna izkušnja. K sreči smo zabili gol in si priborili tri točke. Zahvalil bi se vsem, ki so uspeli pripraviti igrišče, da smo sploh lahko igrali,« pravi Domagoj Vida. Hrvati so izgubili veliko moči, zato jih jutri v Turčiji čaka težko delo. »Res smo utrujeni, a smo profesionalci. Dobro se bomo pripravili na Turke. Če ostanemo neporaženi, bomo blizu uvrstitvi v Rusijo,« je prepričan Vida.

Srbi motivirani v Dublin Srbi so konec tedna na stadionu Partizana v Beogradu dosegli pričakovano in gladko zmago proti Moldaviji s 3:0. Bolj kot uspeh sta srbsko javnost razveselila druga rezultata v skupini D. Valižani so z minimalno zmago z 1:0 odpisali Avstrijo v boju za SP, Irska pa je le remizirala v Gruziji (1:1) ter izgubila dve točki, kolikor v skupini D tudi zaostaja za vodilno Srbijo. »Rutinirano smo zmagali. Bolj me veseli, da smo ostali zdravi,« je bil zadovoljen srbski selektor Slavoljub Muslin. Reprezentanco Srbije jutri na stadionu Aviva v Dublinu čaka najpomembnejša tekma kvalifikacijskega ciklusa. Irci bodo pod velikim pritiskom, Srbi izjemno motivirani in v dobri formi. »V Dublinu bomo imeli zaključno žogico za uvrstitev v Rusijo. Vsi se zavedamo, da smo blizu uresničitvi cilja. Srbija je nogometni narod, ki se lahko meri in premaga vsakogar,« je prepričan Filip Kostić, levi krilni napadalec srbske reprezentance, ki si služi kruh v Hamburgu. »Vzdušje v reprezentanci je odlično. Držimo skupaj na vsakem koraku. Zavedamo se priložnosti v Dublinu,« pravi Mijat Gačinović, vezist srbske reprezentance in Eintrachta iz Frankfurta.