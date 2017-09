Nekdaj čevljarsko mesto nadaljuje tradicijo šuštarskih praznikov, ki jo je včeraj podprlo tudi na tisoče obiskovalcev. Že 50. Šuštarska nedelja je nakazala nove čase po zlomu čevljarskega velikana Peka. Tako je bolj od starih šuštarjev in njihovega vlečenja drete pritegnil poglede ogromen kovinski zmaj. Če niste vedeli, je prav ta žival sokriva za nastanek mesteca, ki je včeraj dobilo novo znamenitost. Skupina upokojencev se je ob tem pridušala, da »bi denar lahko zapravili za kaj bolj koristnega«, domačin Igor Truden pa je slikovito opisal novo mestno zanimivost. »Igra prestolov po tržiško,« se je spomnil televizijske nadaljevanke ob pogledu na skulpturo, ki je terjala več kot 1000 ur dela članov domačega društva Ampus in tehta več kot tono. Zmaj naj bi po legendi nekoč zrasel v gori Košuta in je postal tako velik, da je goro razklalo in so ljudje zbežali v dolino, kjer je nastal Tržič.

Tisoči so po tradiciji prišli v gorenjsko mestece tudi po nakupih, a smo jih ob odhodu s kupljenimi čevlji videli (pre)malo, da bi lahko obudili zlate čase, ko so družine romale na Gorenjsko po poceni jesensko in zimsko obutev. Pa so se Tržičani potrudili in skušali zbrati slovenske čevljarje, ki so se predstavili s svojimi izdelki. A smo našteli več ponudbe (poceni) nogavic po evro za par, tiste stare šuštarske tradicije je pač času primerno vse manj.