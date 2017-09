Dosedanji kenijski predsednik Uhuru Kenyatta preživlja težke trenutke. Kenijsko vrhovno sodišče je namreč nepričakovano razveljavilo njegovo ponovno izvolitev v prvi polovici avgusta. »Osebno se ne strinjam s to odločitvijo, a jo bom spoštoval,« je s prisiljenim nasmehom najprej dejal 55-letni kenijski predsednik. A nekaj ur zatem je na zborovanju svojih privržencev vrhovne sodnike označil za goljufe. Naslednji dan pa je na televiziji dejal: »Odločili so se, da imajo več oblasti kot 15 milijonov Kenijcev. To ne more trajati v nedogled in po volitvah bomo ta problem rešili.«

Nikoli noben afriški voditelj ni doživel takšnega ponižanja. Prvič v zgodovini Afrike je sodna veja oblasti razveljavila rezultate predsedniških volitev. Sicer se je tudi za kenijsko vrhovno sodišče, ki je zdaj zahtevalo ponovne volitve do 31. oktobra, doslej zdelo, da je podrejeno predsedniku.

Nihče ni postavljal vprašaja Še pred štirimi dnevi tako nihče ni pomislil, da najbogatejši Kenijec in sin prvega kenijskega predsednika in očeta naroda Joma Kenyatte ne bi mogel takoj začeti svojega drugega mandata. Na predsedniških volitvah 8. avgusta je dobil 54,3 odstotka glasov in 1,4 milijona glasov več kot njegov edini pravi tekmec Raila Odinga. Tudi tuji opazovalci volitev so menili, da ni bilo večjih nepravilnosti in da zmage Uhuruja Kenyatte ni mogoče postaviti pod vprašaj. Tri tedne je tako Kenyatta, ki bi rad postal voditelj celotne osrednje in vzhodne Afrike, slavil. Ko je opozicija 18. avgusta zaradi domnevnih nepravilnosti vložila tožbo na vrhovno sodišče, so mnogi v tem videli formalno potezo, saj se je zdelo, da so 72-letni Odinga in voditelji njegove stranke že vrgli puško v koruzo, potem ko so se odpovedali nasilnemu uporu proti rezultatom volitev, do kakršnega je prišlo – tudi z medplemenskimi obračunavanji – po volitvah leta 2007. Tokrat je bilo sicer po volitvah mrtvih »samo« 28 Kenijcev.