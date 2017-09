Že res, da velika nagrada Italije velja za domačo dirko Ferrarija, a tokrat se je odvila povsem po željah velikega tekmeca Mercedesa. Srebrne puščice bi se na dvorišču moštva iz Maranella težko počutile bolj domače. Dominirale so ves konec tedna, Apeninski polotok pa zapustile z dvojno zmago in prevzemom prvega mesta tako v konstruktorskem seštevku kot skupnem seštevku dirkačev.

V garaži Nemcev je bilo veselo že po sobotnih zaradi dežja močno razvlečenih kvalifikacijah, na katerih si je prvo mesto pred Maxom Verstappnom in Danielom Ricciardom privozil Lewis Hamilton. A oba voznika Red Bulla sta bila zaradi nameščanja novih delov dirkalnika kaznovana z 20 startnimi mesti pribitka, tako da je drugo mesto presenetljivo pripadlo kanadskemu vozniku v Williamsovemu bolidu Lancu Strollu.

Za Britanca je bila sicer to že šesta kvalifikacijska zmaga v letošnji sezoni, skupno pa kar 69. S tem je na večni lestvici prehitel sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja in postal najuspešnejši dirkač formule 1 po številu zmag v kvalifikacijah. »Dejal sem, da bi bilo lepo, če bi rekord posvetil prav Michaelu in njegovim družini. Za vse, kar je storil za naš šport in letvico postavil tako visoko. Da sem jo sam postavil še višje, si štejem v veliko čast,« je od sreče prekipeval Lewis Hamilton. Precej manj razlogov za veselje so imeli pri Ferrariju, ki je za nameček na prizorišču v bližini Milana praznoval tudi 70-letnico ustanovitve. Kimi Räikkönen je dosegel šele sedmi čas, vodilni v svetovnem prvenstvu Sebastian Vettel pa je bil še mesto slabši.

Prav malo razumevanja so pri Mercedesu za Ferrarijev jubilej in njihove številne navijače pokazali tudi na dirki. Zmaga Hamiltona, že 59. v karieri, namreč nikoli ni bila zares ogrožena. Je bilo pa zato precej bolj pestro dogajanje v ozadju. V prvi polovici preizkušnje je blestel Ricciardo, ki je s četrtim mestom za las ostal brez stopničk, točko pa je kljub veliki smoli, ko je že v prvi šikani trčil s Felipejem Masso in moral predčasno v bokse, osvojil tudi Verstappen. Uspeh Mercedesa je z drugim mestom dopolnil Valtteri Bottas, medtem ko so se pri Ferrariju lahko tolažili s tretjim mestom Sebastiana Vettla.

»Vse se je sestavilo. Bilo je fantastično. Kakšen konec tedna, kakšna fantastična izkušnja. Ekipa je izvrstno opravila svoje delo,« je bil zadovoljen Hamilton, ki je bil po letih 2012, 2014 in 2015 v Monzi najhitrejši še četrtič. S tem je ujel Nelsona Piqueta, še ena zmaga pa mu manjka, da se bo izenačil z najuspešnejšim dirkačem na tem prizorišču, Schumacherjem. »Mercedes je bil zanesljivo boljši od Ferrarija. Vesel sem tudi za Valtterija. Točke, ki jih je z drugim mestom odvzel Sebastianu, lahko v nadaljevanju sezone odigrajo veliko vlogo,« je še pristavil 32-letnik, ki je po najvišji stopnički v Belgiji postal prvi voznik z dvema zaporednima zmagama v sezoni. A za njegov dosežek je bilo prav malo mar domačim navijačem, ki so ga ob prihodu na zmagovalni oder nagradili z glasnimi žvižgi.

»Dobro sem se zabaval, škoda le, da nisem bil dovolj močan za prva dva voznika. A navijači so pomenili dodatno spodbudo, še vedno sem prepričan, da imamo močan avto in do konca sezone bo še napeto,« pa je zatrdil Sebastian Vettel. Nemcu se bo priložnost za popravni izpit in nov naskok na vrh ponudila 17. septembra, ko bo dirkaška karavana nastopila v Singapurju.