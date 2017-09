»V Španiji je vse po starem. Spet je vroče, spet so klanci. Zadaj v skupini ni videti, kaj se dogaja med najboljšimi, zvečer sem pa preveč utrujen, da bi si ogledal posnetek etape,« je Matej Mohorič v ekspresnem slogu opisal dogajanje, kot ga vidi in občuti na 72. Vuelti. Za ubežnike klasičnega tipa, kot sta Sokol iz Podblice in Jan Polanc ter seveda tudi pomočnik Vincenza Nibalija Domen Novak, v Španiji v soboto in nedeljo ni bilo glorije. Obe etapi sta se končali visoko v gorah, spredaj pa »generali«. Včeraj je na Sierra Nevadi, pod vrhom najvišje ceste v Evropi na Pico del Veleta, blestel redkega zraka vajen Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana), v soboto pa zmagovalec dirke Po Sloveniji Rafal Majka. Chris Froome z izjemno pomočjo rezalcev vetra in vodonoscev iz Skya trdno drži rdečo majico. Vsi, ki so ga izzivali, so se po pravilu opekli. Tako včeraj tudi drugi Vincenzo Nibali in še bolj bojeviti Alberto Contador. Po današnjem dnevu počitka v torek sledi posamična vožnja na čas, dolga kar 40 kilometrov. Pričakovati je, da bo Froome še povečal prednost. Sledijo valovite zahtevne etape, kjer bo zagotovo nova priložnost predvsem za ubežnike. Minuta med Froomom in Nibalijem obeta še zanimiv teden.

Za slovenske kolesarje je bilo zadnje dni zanimiveje zunaj Španije. Marko Kump je v soboto osvojil drugo mesto na enodnevni preizkušnji bruseljske klasike, dirki ekstra kategorije UCI. V sprintu je Dolenjsko puščico premagal le francoski prvak Arnaud Demare (FDJ). »Mimo Demara ni šlo. Ko je pohodil pedala na polno, sem bil že v rdečem polju z obrati srčnega utripa. Tudi cesta se je rahlo vzpenjala, tako da sem lahko ostal le na robu Demarovega zavetrja, kjer sem sprint začel,« je Marko Kump komentiral boj z najboljšimi sprinterji, ki jih na Vuelti skoraj ni. Novomeščan je med tistimi, vključno z Janom Polancem, ki pogodbe za sezono 2018 še ni podpisal. UAE Emirates raste v eno bogatejših ekip svetovne serije. Kump kljub odlični formi zaradi zahtevne trase ni na seznamu potencialnih kandidatov za svetovno prvenstvo na Norveškem. »Trasa je prezahtevna in na srečo je primernih kandidatov dovolj,« je pristavil Kump.

Ne kot zmagovalec (15. mesto), pač pa kot pomočnik prvouvrščenemu Calebu Ewanu se je na prvi dan dirke po Veliki Britaniji pohvalil Luka Mezgec. Slovenski prvak je Avstralcu zmago prinesel »na pladnju«. »Redki so dnevi, ko zmago resnično dosežeš, čeprav je vsak dan nova priložnost za zmago. Upam, da se tako ujame še kakšen dan. Počutim se dobro, tudi na klancih sem bil spredaj. Mogoče imam kilogram viška, a bom poskušal do Norveške to skuriti,« se je pošalil Luka Mezgec. V Britaniji pripravljenost brusi tudi Primož Roglič, za katerega bo četrtkova etapa v vožnji na čas generalka pred SP.