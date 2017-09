Koriščenje olajšave za raziskave in razvoj lani upadlo

Število podjetij, ki koristijo davčno olajšavo za raziskave in razvoj, se je zadnja leta stalno povečevalo, podatki za lani pa kažejo na padec. V marsikaterem podjetju niso prepričani, ali so do te olajšave upravičeni, v pomoč so jim lahko smernice, ki so jih pripravili na Finančni upravi RS (Furs). Namen smernic je zagotoviti večjo davčno gotovost, so za STA pojasnili na Fursu. Na problematiko koriščenja omenjene olajšave so na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) začeli glasneje opozarjati lani, ko so ugotovili, da inšpektorji preverjajo upravičenost do olajšave za več let nazaj, pri tem pa si na novo tolmačijo pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj. Letos so na Fursu izvedli 19 tovrstnih nadzorov ter kršitve ugotovili v devetih primerih. am, sta