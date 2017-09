Kmetijsko gospodarstvo PanOrganic iz Ljutomera se je v nekaj letih iz pridelovalca slovenskega česna pod blagovno znamko Česnek, s čimer so izrinili s slovenskih polic kitajski česen, razvilo v pridelovalca zelenjave, začimb, zelišč in borovnic. Kmetijsko gospodarstvo, ki zaposluje 28 ljudi, v teh dneh pa jim pomaga tudi nekaj sezonskih pobiralcev zelenjave, bo letos ustvarilo 3,5 milijona evrov prihodkov, prihodnje leto pa pričakujejo še 30-odstotno rast prihodkov.

Letos so namreč dodatno nadgradili pogoje za svojo nadaljnjo rast, saj so povečali pridelovalne površine, v Ljutomeru zgradili dodatni rastlinjak, novega pa nedavno postavili tudi v avstrijskem Cmureku. Tako imajo v Ljutomeru in njegovi okolici 50 hektarjev pridelovalnih površin, od tega dva rastlinjaka z 2,3 hektarja površin z namakalnim sistemom in 10 hektarjev ekoloških borovnic, ki so pod protitočnimi mrežami in prav tako z namakalnim sistemom.

Letošnja jesen bo nova prelomnica v zgodovini podjetja, ki je nastalo leta 2011 in je v Sloveniji največji pridelovalce česna in fižola, saj so dnevno prodajo solate Živa v Avstriji nadgradili z gradnjo sadovnjaka v Cmureku, v kar so vložili 2,5 milijona evrov. Ta mesec začnejo v njem sejati zelišča in solato pod blagovno znamko Živa, ki bodo avstrijskim kupcem na voljo oktobra. V Avstriji bodo zaposlili 25 ljudi. Avstrija naj bi jim bila tudi dobro izhodišče za prodajo zelenjave na Hrvaško, kamor sicer že izvažajo.

Zaradi potreb največjih trgovcev v Sloveniji so pred nekaj meseci začeli dobavljati tudi rezana zelišča in začimbe, nedavno pa v Ljutomeru odprli novo pakirno linijo za pakiranje sadja in zelenjave v različnih velikostih in kombinacijah. PanOrganic je tako prispeval k temu, da največji slovenski trgovec ponuja samo slovenski peteršilj. Med posebne poslovne uspehe si Mario Kurtović, lastnik KMG PanOrganic, šteje tudi, da namaz iz jagod goji, ki jih gojijo, izvažajo na primer celo v Dubaj.

»Želimo si, da smo Slovenci čim bolj samooskrbni s slovenskim sadjem in zelenjavo, saj nam naravne danosti, še posebej v Pomurju, to omogočajo. Kmetovanja se lotevamo na sodoben način, brez pesticidov, zelenjava in zelišča pa zagotavljamo 365 dni na leto,« poudarja Kurtović. Pri rukoli in špinači, ki jo bodo tako kot motovilec po novem tudi ponujali vse leto, so njihovi največji konkurenti v Italiji in Španiji. V PanOrganicu so prepričani, da bodo do leta 2020 največji pridelovalec zelenjave v vzhodni Evropi.

V pakirno linijo so vložili 200.000 evrov, prav toliko pa še v 40-odstotno povečanje površin, kjer gojijo borovnice. Veseli so, da postajajo prepoznaven delodajalec, saj so od začetka leta število zaposlenih podvojili, nove zaposlitve, predvsem visoko strokovnega kadra, se obetajo tudi v prihodnje. jpš