Ahmed Pašić: Veš, človek, svoj dolg?

Lepo vse pospravi v gajbico in čez pet minut odrinemo. Tam bomo celo popoldne, tako da boste imeli veliko časa za igro, hkrati pa boste pomagali meni in mami pri opravilih.« Komaj smo prišli iz šole in po kosilu smo želeli gledati televizijo, ampak očetov ukaz je spremenil naše načrte. Nejevoljno smo ubogali in orodje je kmalu pristalo v škatli. Z nami so odšli na pot motike, kratke palice, vrvica, nekaj gnojila in delovne rokavice. Mama je na drugi strani kuhinje pripravljala nekaj priboljškov in druge malenkosti. Ko smo bili pripravljeni, smo se nagnetli v malo dvigalo, se spustili in odšli do avtomobila renault 16 na parkirišču, ki je bilo v tistih letih mnogo bolj prazno kot danes. Vozili smo se kakšnih 10 minut in prispeli smo na cilj. To je bil Plavški travnik v severozahodnem delu Jesenic, kjer so si občani samoiniciativno organizirali vrtove in prostor je dobil priljubljeno ime »za Savo«, saj je bila zraven deroča Sava, ki je odlično služila za »namakanje« naših vrtov.