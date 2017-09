Že od odprtja letošnjega beneškega filmskega festivala na glavni tekmovalni program letijo kritike zaradi skrajno neenakomerne zastopanosti spolov: med filmi ni niti enega, ki bi ga posnela režiserka, le moški so denimo tudi v kritiški žiriji, ki bo filme ocenjevala poleg velike žirije. Annette Benning, predsednica žirije, je izjavila, da nas v tem pogledu »čaka še dolga pot«.

Clooney kot očarljivec

Benetke so postale prvič zares živahne v soboto, ko je na festival prispel George Clooney s filmom Suburbicon. Ob tem je očaral vse od občinstva do fotografov in novinarjev na tiskovni konferenci, ki so postavljali tudi nenavadna vprašanja, denimo, ali bo kdaj razmišljal o kandidaturi za predsednika ZDA.

Suburbicon je šesti film v njegovi režiji, dogajanje pa je postavljeno v predmestje namišljenega ameriškega kraja; podoben je filmom bratov Coen, kar ni nenavadno, saj je Clooney film posnel po njunem scenariju iz osemdesetih let. Ameriška predmestja so v filmih na sploh vse preveč idiličen kraj, da se za podobami majhnih hišic, belih ograjic in urejenih vrtičkov ne bi skrivalo nekaj tako ali drugače grozovitega – bodisi v smislu družbenih krivic bodisi v smislu temačnih družinskih skrivnosti ali česa tretjega, morda tudi nekoliko nadrealističnega. V Suburbiconu se ne ostane samo pri enem: medtem ko se množica prebivalcev zbere pred hišo edine črnske družine v mestu, glasno protestira in čez njihova okna razprostira konfederacijske zastave, v sosednjo hišo vlomita moška, ki zvežeta in omamita očeta, mamino sestro in sina, mamo pa ubijeta; v nadaljevanju se izkaže, da je tudi idiličnost družinice res samo krinka.

Čeprav Suburbicon že od začetka – ki je pravzaprav namišljen TV-oglas za nepremičnine v mestecu – deluje zelo dodelano, premišljeno in privlačno, se nazadnje izkaže, da je takšen celo preveč. Tako kot je utesnjena družba petdesetih v ZDA, ki jo portretira, film ne pusti dihati niti sami zgodbi; v dramskem smislu mora pripoved namreč tako lično pristajati zastavljenemu okviru, da vedenje njenih likov ne deluje več prepričljivo. Hkrati – morda je to tudi posledica tega, da je scenarij nastal v osemdesetih – v njem ni ničesar, kar bi gledalca tako ali drugače presenetilo ali napeljalo k razmisleku; Suburbicon je film o tem, da so bile ZDA v petdesetih rasistične, in je film, ki pokaže, da je to narobe – kar pa seveda pomeni, da ne pove prav nič novega in da ne odpira nobenega novega vprašanja. Kljub temu je v luči nedavnih neonacističnih protestov, katerih fotografije so videti prav takšne kot prizori v Suburbiconu, po naključju postal – srhljivo – aktualen.