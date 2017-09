Zadnji mesec pred predstavitvijo novega modela so pri podjetju Nikon poskrbeli, da je o novem DSLR krožilo ogromno špekulacij in navdušenja. Kot da izjemni podatki o fotoaparatu ne bi bili dovolj, omenjeni DSLR nadgrajuje že tako izredno uspešno in priljubljeno serijo D800 in D810.

Opremljen je namreč s senzorjem visoke ločljivosti in polnega formata 45.7 MP ter ISO-izpostavitvijo do 102,400 z izjemnim dinamičnim razponom. Zajema lahko do devet slik v formatu RAW na sekundo, pri samodejnem ostrenju pa mu pomaga sistem s 153 točkami. Fotoaparat je opremljen še s premičnim zaslonom, občutljivim za dotik, vanj pa so vgradili največje kukalo doslej. Z enim polnjenjem naj bi bilo mogoče narediti 1840 posnetkov.

DSLR-fotoaparati pa že dolgo niso namenjeni zgolj za fotografe. Postali so osnovna oprema mnogih filmarjev in ustvarjalcev videa. Za te D850 zajema video v ločljivosti 4K pri 30 sličicah na sekundo in ima tudi vse potrebne vtiče za uporabno zunanjega mikrofona in slušalk.

Omenjene stvari se berejo kot seznam želja, ki jih mora imeti vsak izkušen fotograf. Pri Nikonu so D850 zasnovali z mislijo, da bo zadovoljil precej širok krog uporabnikov – od ljubiteljev narave in pokrajin do tistih, ki iščejo bolj dinamične in akcijske motive. Govorimo torej o zelo zmogljivem orodju, po katerem bodo primarno posegali zelo zagrizeni amaterji in profesionalni uporabniki.

Takle paket namreč vsekakor ni za plitve žepe. V prihodnjih dneh, ko bo tudi dokončno prispel na prodajne police, bo zgolj za fotoaparat (body), brez dodatnih leč, treba odšteti približno 3800 evrov. To pa je cena, ki načeloma loči fantke od moških oziroma v tem primeru amaterje od resnejših fotografov.

Kaj pa večno vprašanje – Nikon ali Canon? Slednji ima namreč na trgu izjemno zmogljiv in priljubljen model 5D m IV in malce starejši 5DS R. Oba proizvajalca imata odlične fotoaparate in pri tej izbiri gre pogosto zgolj za osebna nagnjenja k določeni znamki. Res pa je, da imajo eni in drugi malenkostne prednosti na določenih področjih. Če primerjamo mnenja spletnih kritikov, bi se v primeru, da nekdo išče karseda zmogljivo napravo za široko rabo, večina odločila za nikon D850. Ampak kot rečeno, ta debata verjetno nikoli ne bo končana.