Zgodovinski začetek prve akcijske kamere je težko določiti. Prvi poskusi sicer segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so filmarji za potrebe snemanja iz perspektive igralca prirejene kamere nameščali na čelade. Takratne nekajkilogramske kamere so bile vse prej kot priročne in preproste za upravljanje. Vse dokler ni leta 2004 na trg prišla prva splošno dostopna kamera podjetja Woodman Labs, pozneje bolj prepoznavnega kot GoPro.

Njihove kamere so v dobrem desetletju postale sinonim za akcijske posnetke, to je posnetke različnih vragolij, ki jih izvajajo drzni posamezniki. Kamere so spodbudile čisto nov žanr prikazovanja videa in pripovedovanja zgodb in razvoj tovrstnih naprav. Danes namreč na trgu obstaja samostojna kategorija akcijskih oziroma športnih kamer, med katerimi trenutno poleg gopro izstopajo še tomtom bandit, olympus TG-tracker, sony FDR-X3000R, garmin virb XE, veho muvi k-series K2 NPNG, iSAW edge, kodak SP360 action cam in prihajajoča sony RX0.

Take kamere so izredno trpežne, vodoodporne in primerne, da jih uporabniki namestijo na različne dele telesa oziroma druge objekte, kamor načeloma elektronskih naprav ne bi nameščali. GoPro ima na tem trgu še vedno primat, čeprav je podjetje konec leta 2015 doživelo najresnejšo preizkušnjo do zdaj.

Usodno leto 2015 Vrednost njihovih delnic je takrat padla za dobrih 51 odstotkov, kar se je izkazalo tudi za začetek obdobja, ko podjetje ne ustvarja več dobička. Njihovo poslovno leto 2016 se je končalo s 373-milijonsko izgubo. Razlogov za tako nenadne slabe poslovne rezultate je več. Leta 2015 je GoPro predstavil svojo novo kamero hero 4 session, s katero so želeli prepričati kar se da širok krog uporabnikov. Vendar so izdelku določili previsoko ceno, tako da je hkrati tekmoval z njihovim najbolj priljubljenim modelom hero 4 silver, ki je za isto ceno ponujal veliko več. Zanimanje je padalo, prav tako pa tudi cena nove kamere, ki so jo kar nekajkrat močno znižali. Druga napaka je bil njihov prvi kvadrokopter oziroma dron karma. Ta je na trg prišel z enomesečno zamudo, naposled pa se je izkazal še kot pokvarljivo blago, kar je pomenilo, da ga je podjetje ponovno za nekaj časa umaknilo iz prodaje. Tretji krivec za slabo poslovanje pa so vse bolj zmogljivi pametni telefoni in njihove kamere. Skoraj vsak jih ima namreč v žepu, zato poseganje po dodatnih napravah za snemanje ni potrebno. Hkrati pa se je na trgu pojavilo že veliko podobnih izdelkov, ki za nižjo ceno pomenijo dobro alternativo dokaj dragim kameram gopro.