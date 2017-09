Zastoj pred Karavankami in Šentiljem, čakanje na hrvaški meji

Popoldne je promet povečan še v smeri Avstrije in na meji s Hrvaško za vstop v državo. Pred predorom Karavanke je kolona vozil trenutno dolga 2,5 kilometra, zastoj je nastal tudi pred Šentiljem, gneča je pred predorom Ljubelj. Na Gruškovju in Obrežju vozniki za vstop v državo čakajo do uro in pol.